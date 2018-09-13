Погода в Україні: синоптики пообіцяли потепління

У Києві 13 вересня без опадів / Hyser

В Україні сьогодні, 13 вересня, опадів не очікується, вночі та вранці місцями туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску і тепла повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр.

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Температура вночі 11-16 °, в південній частині до 19 °, вдень 23-28 °, на Закарпатті до 30 °; в Карпатах вночі 5-10 °, вдень 17-22 °. У Києві 13 вересня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16 °, вдень близько 25 °.

Така тепла і приємна погода протримається в Україні і завтра, 14 вересня.

Погода в Україні: синоптики пообіцяли потепління

Тим часом сильні снігопади пройшли в Південно-Африканській Республіці, де зараз на календарі весна. У соцмережах поширюють фотографії з розгулюючими по засніженій савані типовими жителями африканського континенту: жирафами, антилопами, носорогами і слонами.

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