Вчені з'ясували головну причину танення льодовиків

Науковці зафіксували значне нагрівання теплих солоних пластів вод у Канадському басейні Північного Льодовитого океану.

Дослідники проаналізували Канадську улоговину океану. З'ясувалося, що в цьому регіоні все сильніше простежується вертикальний градієнт солоності: на поверхні розташовуються відносно холодні прісні масиви води, тоді як під ними знаходяться теплі.

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Вони виникають внаслідок танення льоду в Чукотському морі. Відкрита вода стає теплішою завдяки відсутності льоду, а потім відбувається явище Бофортского кругообігу, який змушує теплі масиви рухатися на північ за арктичним вітром. Досягнувши Канадського басейну, теплі потоки опускаються нижче, під холодні маси вод.

Науковці зафіксували нагрівання теплих пластів вод у Канадському басейні

Вчені порівнюють цей процес із бомбою уповільненої дії, оскільки самостійно теплі маси води не підуть з регіону. Більш того, в майбутньому вони рано чи пізно досягнуть поверхні, що призведе до масового танення льоду. Фахівці вважають, що в період з 2030 по 2050 роки під час літнього періоду лід у Північному Льодовитому океані почне повністю зникати.

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