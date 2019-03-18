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Погода 18 березня в Україні: точний прогноз

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Погода на сьогодні, 18 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 18 березня, в Україні

18 березня в Україні втримається суха та сонячна погода, а температура повітря стрімко підійметься. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 18 березня, у понеділок, очікується один із найтепліших днів у березні. Середня температура повітря майже у всіх областях втримається на рівні +11+15. Також синоптики попереджають про хмарну погоду з проясненнями та незначні опади у вигляді дощу на заході країни.

У Києві 18 березня буде сухо та сонячно, до 14+16, поривчастий вітер до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 18 березня у містах України:

Погода 18 березня в Україні: точний прогноз - фото 314989
  • Ужгород +12+14
  • Львів +9+11
  • Чернівці +15+17
  • Івано-Франківськ +11+13
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +11+13
  • Вінниця +15+17
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +13+15
  • Одеса +12+14
  • Херсон +11+13
  • Полтава+11+13
  • Суми +11+13
  • Харків +10+12
  • Дніпро +11+13
  • Запоріжжя +11+13
  • Донецьк +9+11
  • Луганськ +10+12

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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