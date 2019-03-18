Погода 18 березня в Україні: точний прогноз

Погода на сьогодні, 18 березня, в Україні

18 березня в Україні втримається суха та сонячна погода, а температура повітря стрімко підійметься. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 18 березня, у понеділок, очікується один із найтепліших днів у березні. Середня температура повітря майже у всіх областях втримається на рівні +11+15. Також синоптики попереджають про хмарну погоду з проясненнями та незначні опади у вигляді дощу на заході країни.

У Києві 18 березня буде сухо та сонячно, до 14+16, поривчастий вітер до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 18 березня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +9+11

Чернівці +15+17

Івано-Франківськ +11+13

Тернопіль +12+14

Рівне +12+14

Луцьк +11+13

Вінниця +15+17

Хмельницький +14+16

Житомир +15+17

Чернігів +12+14

Черкаси +13+15

Миколаїв +13+15

Одеса +12+14

Херсон +11+13

Полтава+11+13

Суми +11+13

Харків +10+12

Дніпро +11+13

Запоріжжя +11+13

Донецьк +9+11

Луганськ +10+12

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