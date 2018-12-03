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Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
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До найочікуванішого свята усіх дітей – дня святого Миколая – залишилися лічені дні. Не зволікайте з вибором подарунків, щоб купити найкращі подарунки для своєї малечі. А Радіо МАКСИМУМ поділиться з вами ідеями найкращих презентів для дітей!
Часи міняються, а разом із ними – тренди на подарунки до свят. Якщо раніше можна було вразити покупкою солодощів, розмальовок і книжок, то тепер більшість дітей очікують на технологічні подарунки, щоб тримати руку на пульсі. Саме тому ця підбірка подарунків однозначно підійде для тих, чиї чада цікавляться гаджетами та всілякою технікою!
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Іграшки на Миколая для дітей
Beyblade – дзиґа XXI століття
Мабуть, кожен бодай раз у житті чув це слово. І воно не дивно, адже байблейди стали шалено популярними серед дітей в останні роки.
Що ж таке Beyblade? Це серія японських манґа, які написав Аокі Такао для того, щоб просувати продаж міні-дзиґ. Серії розповідають про дітей, які формують команди та змагаються між собою за допомогою бейблейдів. А в наші часи діти збирали Покемонів... На загал, ці маленькі дзиґи просто заполонили світ, а також стали причиною головного болю тих батьків, які люблять купувати подарунки в останню мить.
Якщо ваша дитина марить бейблейдами – вирушайте на покупки негайно, адже є ймовірність, що перед святом ви їх просто не знайдете в крамницях міста.
До слова, крім дзиґ є ще й спеціальні арени для двобоїв. Топові моделі мають, навіть, особливі механізми, які викидають суперників з гри!
Ляльки L.O.L.
Останнім часом шалено популярними є ляльки L.O.L. Surprise. Це куля з лялечкою всередині. Як то мовиться, усе геніальне – просте. Загалом колекція налічує понад сотню маленьких іграшок. Причому, цікавими є не лише вони, а й спосіб розпакування кулі. Є спеціальні серії, до яких входять шифри та лупи, щоб можна було розгадати таємний код, який і відчинить кулю.
Лялечки поділяються на чотири класи: популярні, фантастичні, рідкісні й ультрарідкісні. Крім того, в цих іграшок є свої інтереси: спорт, танці, театр, мода, вокал, гламур, розваги, королеви та інші. Цікаво, що деякі лялечки можуть змінювати колір волосся при зануренні у воду, плюватися, плакати або, навіть, пісяти.
Ляльковий будинок
Хто ж з маленьких принцесок не мріяв про власний ляльковий будиночок? Така іграшка сподобається тим дітям, у яких лялечкам уже ніде жити, і вони буквально заполонили всі можливі закутки. Ви можете обрати як варіант без ляльки, так і цілий набір будиночка з сім'єю.
Lego – безпрограшний варіант
Якщо у вас є хлопчик і дівчинка – можете спокійно подарувати їм конструктор Lego. Меншенькі можуть не лише відтворювати кораблі з "Зоряних воєн", а й створювати справжнісінькі кафе та замки. Тут головне обрати ідеальний набір, який припаде до душі вашій малечі. До слова, Lego настільки захоплює, що дорослі теж частенько долучаються до збирання конструктора.
Гоночні треки
Якщо ваш малюк – фанат гонок, то такий трек ідеально підійде для влаштування справжніх перегонів. Крім звичних варіантів з кільцевими трасами, є треки зі смугами перешкод та іншими особливостями. Такий подарунок припаде до душі малюку, якщо він обожнює змагатися зі своїми друзями.
Гаджети – ідеальні подарунки дітям
Дитячий смарт-годинник
Якщо ваш малюк обожнює історії про шпигунів – зверніть увагу на покупку "розумного" дитячого годинника. Такий гаджет дозволить чадові відчути себе справжнім таємним агентом, а вам – знати, де перебуває дитина та зв'язуватися з ними.
Особливо актуальним цей пристрій буде для тих батьків, які ще не готові купувати дитині телефон, але не хочуть щоразу телефонувати до класної керівнички, щоб дізнатися, чи все гаразд.
Смартфон – не лише для ігор
Звичайно ж, зі смартфоном зараз можна побачити й першокласників. Тим не менше, не всі батьки готові буквально "віддавати на убій" гаджет. Якщо ж ви упевнені, що смартфон проживе хоча б кілька місяців – можете подарувати своїй дитині на Миколая цей гаджет.
Одразу ж наголошуємо на тому, що краще не надто сильно економити. Як показує практика, кепський смартфон може стати причиною поганого настрою дитини та бажання зміни пристрій.
На що звернути увагу при покупці смартфона?
- Діагональ. Не забувайте, що дитині має бути комфортно тримати пристрій в руках. Якщо ж купити смартфон з великою діагоналлю, будьте готові, що він частіше буде "зустрічатися" з землею.
- Пам'ять. Якщо вбудовану пам'ять можна розширити за допомогою карт пам'яті, то оперативна пам'ять – показник, який не зазнає змін. Щоб пристрій не підвисав після запуску кількох програм – зверніть увагу на гаджет з двома ГБ оперативної пам'яті. Для зберігання файлів має бути хоча б 16 ГБ.
- Акумулятор. Діти частенько "залипають" у смартфоні, а це означає, що його акумулятор має бути пристойним. Не беріть гаджети зі слабеньким акумулятором, щоб дитині не доводилося щоразу носити з собою зарядний пристрій.
- Камера. Діти шалено люблять робити фото, і тому у смартфоні має бути добротна камера. Головні критерії: наявність автофокусу, можливість зміни режимів зйомки, роздільна здатність, щонайменше, 8 Мп, пристойна камера для селфі.
- Корпус. У вас падав смартфон хоча б раз? Ну то ви маєте усвідомлювати, що в дитини гаджет падає в кілька разів частіше. Тому НІЯКИХ смартфонів зі скляним корпусом. Хочете, щоб пристрій "прожив" якомога довше – зверніть увагу на пластиковий або металевий корпус. А також не забудьте про чохол і захисне скло.
Персональний транспорт
Цей пункт сподобається тим дітлахам, які люблять велосипеди, самокати та скейти. Зараз у тренді гіроборди – дошки з двома колесами, які керуються за допомогою втримування рівноваги. Такий гаджет особливо сподобається дітям, адже для його опанування потрібно неабияк попітніти, але результат того вартий.
Якщо школа, до якої ходить ваша дитина, розташована за кілька кілометрів від дому – можете звернути увагу на електросамокат. Такий транспортний засіб дозволить швидко добратися з дому до школи, і назад.
Гаджети для меломанів
Ваша дитина обожнює слухати музику? Ходить на танці? Тоді варто задуматися над покупкою портативної акустики або добротних навушників. Такі аксесуари сподобаються малечі, адже їх можна під'єднувати не лише до смартфона, а й до комп'ютера та інших пристроїв. До слова, портативна акустика може стати ідеальною заміною звичним колонкам до комп'ютера.
Електронна книжка – підручники не потрібні?
Цей варіант ідеально підійде для батьків старшокласників. Чому ми акцентуємо увагу саме на школярах старших класів? А тому, що електронні книжки потребують більш бережного ставлення, адже вони б'ються не менш часто, ніж смартфони.
Стосовно електронок – вони можуть не лише вміщувати всю бібліотеку, а також замінити важкі підручники. Тим більше, що шкільну літературу тепер виставляють в мережі для безкоштовного завантаження. Такий гаджет дозволить вашій дитині не страждати від болю в спині після носіння рюкзака.
Ноутбук – навчання/ігри/розваги
Хороший ноутбук може цілком замінити ігрову консоль, стати ідеальною робочою машинкою для підготовки до уроків, а також мультимедійною установкою, яка дозволить вашій дитині розважитися після уроків. Ноутбук потрібно обирати з огляду на потреби. Якщо мова йде про набір тексту та серфінг в мережі – не обов'язково брати топову модель. Якщо ж дитина любить проводити час за комп'ютерними іграми – звичайненький ноутбук матиме всі шанси припадати пилюкою на столі.
Насправді ж, не забувайте поцікавитися, що подобається вашій дитині, адже невдалий подарунок може зіпсувати святковий настрій не лише вам, а й вашому чадові. Радіо МАКСИМУМ бажає вам успіхів у цьому нелегкому завданні та наполягає на тому, що подарунки краще купувати заздалегідь!
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