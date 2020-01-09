Коли вийде другий сезон серіалу Відьмак з Генрі Кавіллом

Стало відомо, коли на стрімінговому сервісі Netflix вийде продовження серіалу "Відьмак" (The Witcher). Всі деталі 2 сезону дізнавайтесь на Радіо МАКСИМУМ.

.Шоураннерка серіалу Лорен Шмідт Хіссрік вирішила не приховувати від фанатів, що до нового сезону "Відьмака" доведеться чекати ще рік. На платформі Reddit сценаристка відповідала на найпопулярніші питання глядачів. За її словами, продовження заплановане на 2021, однак конкретна дата поки не визначена.

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Чому ж так довго? Річ у тому, що Хіссрік та команда не хочуть надто поспішати, адже "це нікому не принесе вигоди". Але є плюс, який повинен розтопити серця критиків: сюжет нового сезону вже буде значно лінійнішим, і не доведеться складати карту, щоб зрозуміти, у який час трапились ті чи інші події. Та й це пояснюється просто: головні герої нарешті зустрілися наприкінці першого сезону.

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