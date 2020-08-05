Письменник випадково додав рецепт з відеоігри в історичний роман

Ірландський письменник Джон Бойн, автор "Хлопчика у смугастій піжамі", нещодавно випустив серйозний історичний роман про гунів. Але в книгу випадково потрапила пасхалка до гри Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Мабуть, коли Бойн шукав рецепт червоного барвника для тканини, він не пішов далі першої сторінки Google і скопіював текст з першого посилання. Його не збентежили інгредієнти на зразок хіліанских грибів, червоного лізальфоса, очей Окторока і крил кіз. З усього цього, відповідно до книги, робили фарбу для сукні Атілли.

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(Love that he capitalized Octorok, gotta get the grammar for the balloon squid creatures right.) — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) August 3, 2020

На дивину в тексті звернув увагу користувач Reddit. Поступово помилка дісталася до Twitter письменниці Дано Шварц. Вона сказала, що така ситуація – це її нічний кошмар, але це все одно дуже смішно: "Мені подобається, що він написав" Окторок "з великої літери. Граматика для кулястих восьминогів повинна бути правильною".

Бойн теж посміявся над собою, визнав помилку і пообіцяв залишити все як є для науки іншим письменникам. Тепер головне, щоб Nintendo, якій належить гра, не зажадали відрахувань за таку детальну відсилку.

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