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Письменник випадково додав рецепт з відеоігри в історичний роман

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Письменник випадково додав рецепт з відеоігри в історичний роман - фото 1

Ірландський письменник Джон Бойн, автор "Хлопчика у смугастій піжамі", нещодавно випустив серйозний історичний роман про гунів. Але в книгу випадково потрапила пасхалка до гри Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Мабуть, коли Бойн шукав рецепт червоного барвника для тканини, він не пішов далі першої сторінки Google і скопіював текст з першого посилання. Його не збентежили інгредієнти на зразок хіліанских грибів, червоного лізальфоса, очей Окторока і крил кіз. З усього цього, відповідно до книги, робили фарбу для сукні Атілли.

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На дивину в тексті звернув увагу користувач Reddit. Поступово помилка дісталася до Twitter письменниці Дано Шварц. Вона сказала, що така ситуація – це її нічний кошмар, але це все одно дуже смішно: "Мені подобається, що він написав" Окторок "з великої літери. Граматика для кулястих восьминогів повинна бути правильною".

Бойн теж посміявся над собою, визнав помилку і пообіцяв залишити все як є для науки іншим письменникам. Тепер головне, щоб Nintendo, якій належить гра, не зажадали відрахувань за таку детальну відсилку.

Письменник випадково додав рецепт з відеоігри в історичний роман - фото 419316

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Джерело: pcgamer
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