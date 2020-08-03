Чоловік знайшов на парковці 4 тисячі доларів: його реакція вразила мережу

Користувач ресурсу Reddit з ніком Sgarwo випадково знайшов чотири тисячі доларів на парковці магазину. Він вирішив не залишати гроші собі, а знайти законного власника. Цей вчинок чоловіка вразив юзерів мережі.

За словами Sgarwo, він відвіз гроші додому, а потім подзвонив в магазин і запитав, чи не заявляв хтось про зникнення. Виявилося, що гроші втратив літній чоловік, який прийшов в магазин з онукою і був дуже засмучений через те, що сталося.

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"Всі були дуже здивовані і говорили, що я буду благословенний за мій вчинок. Але серйозно, що ще я міг зробити?" – запитав автор поста.

"Я б зрадів на хвилину, а потім зрозумів, що не зміг би жити, знаючи, що хтось дуже засмучений через втрату чотирьох тисяч доларів", – написав у коментарі один з користувачів. "Я б теж повернув гроші, тому що інакше мене б з'їло почуття провини", – зазначив інший.

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