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Піраміди побудували інопланетяни: Ілон Маск знову потролив користувачів Twitter

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Піраміди побудували інопланетяни: Ілон Маск знову потролив користувачів Twitter - фото 1

Американський винахідник Ілон Маск підтримав популярну теорію змови про єгипетські піраміди у своєму Twitter. Користувачі соцмережі почали пояснювати, що не так з постом, після чого Маск зізнався, що пожартував.

В Ілона Маска чудово виходить поєднувати великі досягнення людства з дитячою поведінкою в соцмережах. Адже днями корабель Crew Dragon його компанії SpaceX подарував NASA можливість вперше за 45 років приводнитися в Атлантичному океані і відкрити нову сторінку в історії космічних досліджень.

І ще: Ілон Маск та Дональд Трамп прокоментували приводнення Crew Dragon

Замість того, щоб анонсувати цю подію, перед поверненням астронавтів NASA на Землю Маск вирішив знову пожартувати над своїми підписниками у Twitter. Так, за день до приводнення Crew Dragon, на сторінці Маска в соцмережі з'явилося повідомлення про те, що "Інопланетяни побудували єгипетські піраміди". Багато користувачів не оцінили цей жарт і почали критикувати мільярдер за підтримку теорій змови.

Найбільшу увагу привернув пост міністра Єгипту з міжнародного співробітництва Ранії А. Аль Машат, яка запросила Ілона Маска і SpaceX у свою країну для досліджень документів про те, як були побудовані піраміди і перевірки гробниць будівельників.

Через день після публікації оригінального поста, Маск поширив допис про те, що "піраміди були найвищими структурами, які створила людина, 3800 років тому", і прикріпив посилання на вікіпедію і статтю BBC.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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