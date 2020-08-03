Піраміди побудували інопланетяни: Ілон Маск знову потролив користувачів Twitter

Американський винахідник Ілон Маск підтримав популярну теорію змови про єгипетські піраміди у своєму Twitter. Користувачі соцмережі почали пояснювати, що не так з постом, після чого Маск зізнався, що пожартував.

В Ілона Маска чудово виходить поєднувати великі досягнення людства з дитячою поведінкою в соцмережах. Адже днями корабель Crew Dragon його компанії SpaceX подарував NASA можливість вперше за 45 років приводнитися в Атлантичному океані і відкрити нову сторінку в історії космічних досліджень.

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Aliens built the pyramids obv — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

Замість того, щоб анонсувати цю подію, перед поверненням астронавтів NASA на Землю Маск вирішив знову пожартувати над своїми підписниками у Twitter. Так, за день до приводнення Crew Dragon, на сторінці Маска в соцмережі з'явилося повідомлення про те, що "Інопланетяни побудували єгипетські піраміди". Багато користувачів не оцінили цей жарт і почали критикувати мільярдер за підтримку теорій змови.

Найбільшу увагу привернув пост міністра Єгипту з міжнародного співробітництва Ранії А. Аль Машат, яка запросила Ілона Маска і SpaceX у свою країну для досліджень документів про те, як були побудовані піраміди і перевірки гробниць будівельників.

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you . @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4 — Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 1, 2020

Через день після публікації оригінального поста, Маск поширив допис про те, що "піраміди були найвищими структурами, які створила людина, 3800 років тому", і прикріпив посилання на вікіпедію і статтю BBC.

The Great Pyramid was the tallest structure made by humans for 3800 years. Three thousand, eight hundred years. https://t.co/6DU46eMbni — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

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