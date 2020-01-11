Після сексу: оголена Настя Каменських розбурхала мережу інтимним фото

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Цього тижня почнемо з Насті Каменських, котра разом із Потапом не лінується ділитися світлинами з відпочинку з сонячної Мексики. Не минулося й без оголень. Щоправда, все дуже і дуже цивілізовано, якщо пригадати, якими ж світлинами звикла вражати своїх прихильників Настя. Насолоджуйтесь спокусливою світлиною справжньої зірки українського шоубізнесу, а також долучайтесь до коментаторів: "Діва! Ну просто неперевершена", "Ти така красива та сексуальна", "Після сексу", "Як же ж хочеться тебе", "Уже голою фотографуйся", "Хочу від тебе дітей".

Настя Каменських давно не соромиться оголятись на камеру

Не могли ми оминути увагою справжню рятувальницю Малібу – DJ NANA. Красуня не лише активно відпочиває, але й ділиться результатами свого релаксу з підписниками. Не дивно, що з такою розкішною фігурою у неї така віддана армія прихильників: "Неймовірна красуня! Дуже чуттєво, а також сексуально", "Фігура супер", "Та там, мабуть, все робота зупинилась... під час фотосесії", "З такою помічницею можна підкоряти океани".

DJ NANA перевтілилась у рятувальницю Малібу

Не минулося й без світлин з відпочинку популярної української телеведучої та блогерки Маші Єфросиніної. 40-річна красуня поділилась яскравим фото в купальнику, на якому показує природну красу без макіяжу. Такий підхід неабияк припав до душі її прихильникам у мережі, що вони й висловили у коментарях: "Маша прекрасна", "Красиво, натурально... одним словом – казка", "Богиня", "Дуже красива. Як завжди на висоті", "Той випадок, коли без макіяжу ще красивіша", Вау, ви неймовірно виглядаєте".

40-річна Єфросиніна вражає розкішною фігурою

Чарівна Оля Цибульська показала ідеальне побачення... з собою. Вона просто вирішила собі дозволити поніжитися у ванній. Не минулося й без фіксації "радісного" моменту, аби всі-всі її підписники знали, що Оля купається. Коментатори не забарилися: "Ви така гарна. Щира та природня", "Гарнюня. Так схудла! Молодець", "Оля, не впізнала вас! Дуже гарно виглядаєте", "Я вами захоплююсь", "У вас завжди оригінальні пости і мудрі думки".

Надя Дорофєєва показала своїм прихильникам заняття, яке вона обожнює. Популярна співачка не лише круто співає, але й не менш круто танцює. До слова, це результат після трьох занять. Уже страшно уявити, що іще можна "витиснути" з ДоДо ;) Не дивно, що після такого запального танку її буквально засипали компліментами: "Вау! Це дуже красиво", "Навіщо тобі балет, якщо є ти?", "Боже, це кайф", "Ааа, які сексі", "Рухи у твоєму виконанні – це щось", "Дуже красиво танцюєш", "Бомба-ракета".

Наостанок залишимо вам Сашу з гурту KAZKA. Дівчина не стомлюється ділитися кадрами, зробленими під час зйомки кліпу "Палала". Ви ж його бачили, правда? Якщо ж ні – вам сюди. А ми тут залишимо кілька коментарів: "Красунька наша", "Гарна українська дівчина", "Соковита дамочка", "Ти супер", "Ти ж моя солодка", "Ох, спекотна!"

Мокра KAZKA на ніч

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