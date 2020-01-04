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Снігурочка, яка зґвалтувала поліцейського: Ірина Білик вразила відвертим образом
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Першу у цьому році добірку з найяскравішими та найпровокативнішими постами зірок ми почнемо традиційно з Насті Каменських. О, так! Уміє ж вона привертати до себе максимум уваги, і мова не лише про сайт Радіо МАКСИМУМ ;) Новий рік почався з новини, що спокуслива та популярна співачка стане одним із тренерів ювілейного десятого сезону проєкту "Голос країни". А разом із нею у здвоєному кріслі сидітиме її коханий чоловік, репер Потап. Не дивно, що фанатів надзвичайно потішила ця новина: "Кращих за вас немає! Щиро віримо у вашу перемогу", "Заради такої команди можна і Голос подивитися", "Сюди ще Олега Винника", "Ура! Це буде двічі сильний і неймовірний сезон", "Ну Балан з Кароль покажуть, хто тут хто".
Оминути увагою красуню Аллу Костромічову просто неможливо. Поки ми всі тут мерзнемо, а також очікуємо на справжню зимову казку або хоча б сніг, топмодель гріється на сонечку на екзотичному острові, а також не забуває ділитися теплими світлинами зі своїми прихильниками. Вони, до слова, засипають Аллу компліментами: "Шикарна", "Ти гарнюня", "Ви прекрасні", "Я вас дуже сильно люблю", "Красива, ну як завжди", "Які шикарні ноги", "Боже, яка ви красива".
Не могли ми не згадати й про головного іменинника цього тижня. На днях свій 32-ий день відзначив Нікіта Добринін, якого, мабуть, тепер вічно називатимуть холостяком. Утім, про свої серйозні наміри він щоденно розповідає на своїй сторінці в Instagram. Кумедно його привітала кохана, Дарія Квіткова. Вона виклала у мережу фотопорівняння: на одній світлині вона з Нікітою, а на іншій – містер і місіс Сміт. Схожі? "З ДН? Ви, що посварились? Кохання вам! Ви – ідеальна пара", "Круто... коротко і ясно", "Які ви чарівні! Вітаю", "Містер і місіс Добриніні", "Вау! Такі запальні", "Суперідея для фото. Ви круті!".
На появу такої Снігурочки навіть ми не сподівалися. Новеньке фото Ірини Білик неабияк розбурхало мережу. Воно й не дивно, адже перед нами постала огогояка Ірина Білик. Коментатори не забарилися: "Нічого собі Снігурочка! А де кийок і наручники?", "Ти тут схожа на снігуроньку, яка зґвалтувала поліцейського. Крута", "Ірино, що ж ти робиш? Ти ж, мабуть, уже спиш, а нам, чоловікам, що робити? Ти будеш усю ніч снитися нам", "Дуже схожа на Мадонну".
Спокуслива Наталія Могилевська теж не розслабляється. Вона виклала у мережу світлину у блискучій сукні, яка виграшно підкреслює красиві ніжки 44-річної поп-зірки. Не дивно, що коментаторів набігло: "Божественна", "Ах ці ж ніжки", "Шикарна сукня і дівчина в ній", "Яка ж ви неймовірна! Я вами захоплююсь", "Вау, яка богиня", "Образ – бомба".
Чарівна Христина Соловій теж не лінується, викладаючи у мережу світлини, якими вона буквально заворожує своїх прихильників. Не дивно, що у неї вже є добряча армія прихильників і прихильниць. Вони, власне, й засипали співачку теплими словами, на які вона заслуговує: "Яка ж ви гарна", "Сонечко, нехай тобі щастить у новому році", "Геніальні пісні, ідеальна зовнішність, геніальна жінка!", "Як принцеса у фортеці, тільки дракона на задньому плані не вистачає".
Наостанок залишимо вам миле фото, яким зі своїми прихильниками поділився Роман Грищук. Ще недавно він був керівником студії "Мамахохотала", а тепер актор – один із народних обранців України. Для того, щоб підбити підсумки року, що минув – він виклав у мережу чарівне фото, на якому він позує разом зі своєю дружиною та крихітним синочком. Милота зашкалює. Тому не дивно, що фанати залишили безліч теплих слів під постом: "Щастя і добробуту вашій родині", "Вітаю, Романе! Такі солодкі", "Вау Рома! Тім дуже на тебе схожий".
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