Снігурочка, яка зґвалтувала поліцейського: Ірина Білик вразила відвертим образом

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Першу у цьому році добірку з найяскравішими та найпровокативнішими постами зірок ми почнемо традиційно з Насті Каменських. О, так! Уміє ж вона привертати до себе максимум уваги, і мова не лише про сайт Радіо МАКСИМУМ ;) Новий рік почався з новини, що спокуслива та популярна співачка стане одним із тренерів ювілейного десятого сезону проєкту "Голос країни". А разом із нею у здвоєному кріслі сидітиме її коханий чоловік, репер Потап. Не дивно, що фанатів надзвичайно потішила ця новина: "Кращих за вас немає! Щиро віримо у вашу перемогу", "Заради такої команди можна і Голос подивитися", "Сюди ще Олега Винника", "Ура! Це буде двічі сильний і неймовірний сезон", "Ну Балан з Кароль покажуть, хто тут хто".

Оминути увагою красуню Аллу Костромічову просто неможливо. Поки ми всі тут мерзнемо, а також очікуємо на справжню зимову казку або хоча б сніг, топмодель гріється на сонечку на екзотичному острові, а також не забуває ділитися теплими світлинами зі своїми прихильниками. Вони, до слова, засипають Аллу компліментами: "Шикарна", "Ти гарнюня", "Ви прекрасні", "Я вас дуже сильно люблю", "Красива, ну як завжди", "Які шикарні ноги", "Боже, яка ви красива".

Аллу Костромічову засипали компліментами

Не могли ми не згадати й про головного іменинника цього тижня. На днях свій 32-ий день відзначив Нікіта Добринін, якого, мабуть, тепер вічно називатимуть холостяком. Утім, про свої серйозні наміри він щоденно розповідає на своїй сторінці в Instagram. Кумедно його привітала кохана, Дарія Квіткова. Вона виклала у мережу фотопорівняння: на одній світлині вона з Нікітою, а на іншій – містер і місіс Сміт. Схожі? "З ДН? Ви, що посварились? Кохання вам! Ви – ідеальна пара", "Круто... коротко і ясно", "Які ви чарівні! Вітаю", "Містер і місіс Добриніні", "Вау! Такі запальні", "Суперідея для фото. Ви круті!".

На появу такої Снігурочки навіть ми не сподівалися. Новеньке фото Ірини Білик неабияк розбурхало мережу. Воно й не дивно, адже перед нами постала огогояка Ірина Білик. Коментатори не забарилися: "Нічого собі Снігурочка! А де кийок і наручники?", "Ти тут схожа на снігуроньку, яка зґвалтувала поліцейського. Крута", "Ірино, що ж ти робиш? Ти ж, мабуть, уже спиш, а нам, чоловікам, що робити? Ти будеш усю ніч снитися нам", "Дуже схожа на Мадонну".

Брутальна Ірина Білик неабияк розбурхала користувачів мережі

Спокуслива Наталія Могилевська теж не розслабляється. Вона виклала у мережу світлину у блискучій сукні, яка виграшно підкреслює красиві ніжки 44-річної поп-зірки. Не дивно, що коментаторів набігло: "Божественна", "Ах ці ж ніжки", "Шикарна сукня і дівчина в ній", "Яка ж ви неймовірна! Я вами захоплююсь", "Вау, яка богиня", "Образ – бомба".

44-річна Наталя Могилевська спокушає стрункими ніжками

Чарівна Христина Соловій теж не лінується, викладаючи у мережу світлини, якими вона буквально заворожує своїх прихильників. Не дивно, що у неї вже є добряча армія прихильників і прихильниць. Вони, власне, й засипали співачку теплими словами, на які вона заслуговує: "Яка ж ви гарна", "Сонечко, нехай тобі щастить у новому році", "Геніальні пісні, ідеальна зовнішність, геніальна жінка!", "Як принцеса у фортеці, тільки дракона на задньому плані не вистачає".

Чарівна Христина Соловій тішить своїх фанатів

Наостанок залишимо вам миле фото, яким зі своїми прихильниками поділився Роман Грищук. Ще недавно він був керівником студії "Мамахохотала", а тепер актор – один із народних обранців України. Для того, щоб підбити підсумки року, що минув – він виклав у мережу чарівне фото, на якому він позує разом зі своєю дружиною та крихітним синочком. Милота зашкалює. Тому не дивно, що фанати залишили безліч теплих слів під постом: "Щастя і добробуту вашій родині", "Вітаю, Романе! Такі солодкі", "Вау Рома! Тім дуже на тебе схожий".

Роман Грищук поділився милим сімейним фото

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