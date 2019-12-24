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KAZKA – ПАЛАЛА: дивіться найвідвертіший кліп про пристрасть
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Гурт KAZKA презентував гарячий кліп на нову пісню "ПАЛАЛА", який самі музиканти назвали найвідвертішим за всю кар'єру. Дивіться відео онлайн та дізнавайтесь текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!
Популярний гурт KAZKA потішив своїх прихильників довгоочікуваним кліпом на трек "Палала", який активно тизерили останній місяць. Композиція першою з альбому Nirvana отримала відео, над яким попрацював Алан Бадоєв. Як зізнаються самі творці, це найвідвертіший кліп команди.
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"Відео ПАЛАЛА – про пристрасть, якій неможливо пручатись, кохання, яке не залишає шансів, красу, яка живе в кожному з нас. Варто тільки відшукати шлях до себе! Червона нитка тобі вкаже напрям – і більше ти не зможеш соромитись власних почуттів. Тільки палати", – діляться у гурті.
Дивіться кліп онлайн KAZKA – ПАЛАЛА:
Текст пісні KAZKA – ПАЛАЛА:
Показав
Ти мені кохання-блискавку,
Та між двох світів
Надіслав
Ти мені листівку-ластівку
З теплих островів.
Я лечу до тебе крізь туман.
Почуття-вулкан.
Це і є твій план?
Я в тобі відчула океан.
Пам’ятай, герою —
Це і мій роман.
Покохали так, що згоріли дотла,
Юні від обіймів палали тіла.
Келихами ніч на Купала пила,
І за мить дорослою стала мала.
Якщо не кохала, ти не жила.
Келихами ніч на Купала пила.
Юні від обіймів палали тіла,
Так за мить дорослою стала мала.
Палай!
Ти вивчав
Кожен рух та кожну витівку.
Вірив і довів.
Цілував
Плечі крізь червону вишивку,
Та й не червонів.
Тільки я багряна, як тюльпан.
Почуття-вулкан.
Це і є твій план?
Я в тобі відчула океан.
Пам’ятай, герою —
Це і мій роман.
Покохали так, що згоріли дотла,
Юні від обіймів палали тіла.
Келихами ніч на Купала пила,
І за мить дорослою стала мала.
Якщо не кохала, ти не жила.
Келихами ніч на Купала пила.
Юні від обіймів палали тіла,
Так за мить дорослою стала мала.
Палай!
Падала в обійми, закривала очі.
Пролітало літечко, пролітали ночі.
Говорили люди, він мені хороший.
А я все палала і згорали мої очі.
Чом ти, місяченьку, та й мені не сяєш?
Серденько дівоче та й до тла згораєш.
А я не гуляла, я й не дівувала
Розкоші кохання так і не пізнала.
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