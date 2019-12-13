Таємний код Рубікон: Бумбокс випустив другу частину альбому з лише нових пісень

Гурт Бумбокс потішив шанувальників релізом продовження альбому "Таємний код Рубікон", перша частина якого вийшла ще у вересні. Та, на відміну від неї, до другої частини ввійшли тільки нові пісні. Зацініть!

Друга частину альбому "Таємний код Рубікон" складається із семи пісень, які шанувальники чують вперше. Серед них – 5 абсолютно нових треків "Малюнки на стінах", "Твій номер", "Рубікон", "Впало небо", "Плющ", а також – португальська версія спільного з The Gitas хіта "Тримай мене" та акустичний варіант пісні "Твій номер".

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У порівнянні з попередньою частиною тут Бумбокс зосередився на блюзовому звучанні, зменшивши при цьому акцент на семпли діджея Валіка. Зацініть, що з цього вийшло!

Слухати онлайн альбом Бумбокс – Таємний код Рубікон, частина 2:

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