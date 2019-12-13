KAZKA – Колишні: слухайте новий запальний хіт про наболіле, текст пісні

Гурт KAZKA випустив ще одну пісню зі свого майбутнього альбому NIRVANA. У новому хіті "Колишні" солістка Саша Зарицька співає про своїх "ексів", але ця історія близька кожному з нас. Слухайте і насолоджуйтесь свіжим треком!

"Колишні" – уже четвертий сингл із платівки NIRVANA, який KAZKA випустить уже 27 грудня. Усі опубліковані пісні об'єднані темою колишнього кохання. Музиканти наголошують, що потрібно вміти відпускати минуле та жити далі.

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"Люди з минулого не залишають нас, скільки не стирай в телефоні їхні номери. Стоять за вікном, заглядають у спальню, хочуть щось сказати і не можуть. Не відчиняй їм вікон, бо почнеться той самий сюжет про образу та зраду. Шукай людину, поруч з якою знову буде битися серце", – звернулась до шанувальників солістка гурту Олександра Зарицька.

Слухати онлайн нову пісню KAZKA – Колишні:

Текст і слова пісні "Колишні"

Мої колишні —

Стоять за вікном.

Зайвий дотик —

Гострий дротик.

Розіграли, як по нотах.

Та й коротким

Був між нами

Шлях від карми

До нірвани.

Але хто це там стоїть,

Діамантами блищить?

В очі каже "Хай щастить!",

Та вкраде тебе за мить!

Полум’я моїх образ

Без провини не димИть.

І вже телефон дзвенить:

"Ще мить, ще мить!"

Ревнощі, милий,

Не остудиш вином.

Колишні за вікном —

П'яні вишні за вікном.

Сумніви, любий,

Не затопиш вином.

Колишні за вікном,

Ніби п'яні вишні за вікном.

Колишні за вікном —

П’яні вишні за вікном.

Колишні за вікном,

Ніби п’яні вишні за вікном.

Разом сильні,

Очі сині,

Світлі, юні та красиві.

Тож коротким

Був між нами

Шлях від карми

До нірвани.

Але хто це там стоїть,

Діамантами блищить?

В очі каже "Хай щастить!"

Та вкраде тебе за мить!

Полум’я моїх образ

Без провини не димИть.

І вже телефон дзвенить:

"Ще мить, ще мить!"

Ревнощі, милий,

Не остудиш вином.

Колишні за вікном —

П’яні вишні за вікном.

Сумніви, любий,

Не затопиш вином.

Колишні за вікном,

Ніби п’яні вишні за вікном.

Колишні за вікном —

П’яні вишні за вікном

Колишні за вікном,

Ніби п'яні вишні за вікном.

Ой вишенька-черешенька, чом рано не родиш?

Молодая дівчинонька, чом гулять не ходиш?

Саша Зарицька

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