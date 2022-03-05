Під час відбору на Євробачення у Німеччині зібрали 67 мільйонів євро для потреб України

Під час відбору на Євробачення в Німеччині зібрали 67 мільйонів євро на Україну

Ми можемо 100500 разів говорити про те, що музика поза політикою. Але дійсність трохи інша. Так, під час відбору на Євробачення у Німеччині, вдалося зібрати 67 мільйонів євро.

Про це у своєму інстаграмі розповіла переможниця Євробачення 2016 Джамала.

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Моїй Україні! Дякую, Німеччино. 67 мільйонів євро зібрали вчора під час національного відбору на Євробачення у Німеччині. Усе це – завдяки кожному з вас. Усі кошти передадуть на підтримку України, – написала вона.

Співачка також додала, що вдячна усім, хто підтримує нашу країну у боротьбі за право жити вдома. За право будувати майбутнє під мирним небом.

Сама Джамала, власне, була запрошеною зіркою національного відбору на Євробачення у Німеччині. Виступила вона на сцені з піснею "1944", яка набула для виконавиці нового значення.

Та ми переможемо. Знову. Слава Україні! Героям слава!, – підкреслила вона.

Раніше Mahmood, представник Італії на Євробаченні-2022, виступив з українським прапором під час Експо-2020 у Дубаї. Після цього він звернувся до слухачів і закликав їх зупинити війну в Україні.

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