Що чекає росіян у 2023 році: Ігор Ласточкін показав нову реальність у гумористичному відео

Український шоумен Ігор Ласточкін вирішив трохи підняти настрій та дух українцям. Гуморист записав серію комедійних роликів про майбутнє росіян у разі, якщо вони не перестануть й надалі мовчати та не зупинять Путіна.

Так, на своїй сторінці в Instagram Ігор Ласточкін опублікував чотири гумористичні відео. Вони відсилають до санкції, які застосовує проти Росії увесь світ. Такі глобальні обмеження торкнуться кожного росіянина.

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У кадрі артист показав, що чекає народ Росії, якщо не зупинити Володимира Путіна. Ласточкін висміяв майбутні подорожі, перспективи роботи та наявність благ цивілізації.

Передавайте росіянам! Так буде, якщо не зупинити Путіна! Росія 2023 – все добре, все працює. Все йде до цього. Подумайте, росіяни, — іронічно прокоментував шоумен одне з відео.

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