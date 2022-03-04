"Ні війні, підтримайте Україну": співак Mahmood виступив на Експо-2020 у Дубаї

Ми дякуємо усім і кожному, хто намагається донести до всього світу, що відбувається в Україні. Особливо ми вдячні зіркам шоубізнесу, у яких багатомільйонна аудиторія, яка активно слідкує за їхньою творчістю. Так, Mahmood – представник Італії на Євробаченні-2022, виступив з українським прапором.

Співак Mahmood виступив на виставці Експо-2020 у Дубаї. Він виконав пісню "Brividi", з якою представлятиме Італію на Євробаченні-2022. Але найважливіше не це. Особливої уваги заслуговує той факт, що виконував він пісню, тримаючи український прапор.

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Наприкінці свого виступу він звернувся до слухачів:

Завжди на боці пригноблених і ніколи на боці гнобителів, друзі. Ні війні, підтримайте Україну, – сказав співак, розмахуючи прапором України.

Дивіться виступ Mahmood на Експо-2020 у Дубаї, з 52 хвилини:

Співак під час пресконференції підкреслив, що йому боляче бачити, що у 2022 році ситуація не змінилася у порівнянні з іншими війнами.

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