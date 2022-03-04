Ідіть не в IKEA, а на площі: Леся Нікітюк закликала росіян боротися проти війни

Телеведуча Леся Нікітюк продовжує боротися на інформаційному фронті. Вона вкотре звернулася до своїх підписників. Зокрема до тих, хто слідкує за її інстаграмом з Росії.

Вона закликала своїх російських підписників не бігти в IKEA або крамниці Apple, а виходити на мітинги.

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Ведуча почала з того, що уся її армія підписників проживала разом з нею подорожі, досягнення, розчарування. Але те, що зараз відбувається у нашій країні, вони не можуть разом з Лесею Нікітюк пережити.

Це треба бачити. А бачити це ви не можете, адже ваші канали вам цього не показують. Вони вам нахабно брешуть, – наголосила вона.

Леся Нікітюк розповіла підписникам, з чого почався сьогоднішній ранок українців.

"Наш сьогоднішній ранок почався з того, що російські танки розстріляли Запорізьку АЕС. Найбільшу в Європі. У 10 разів потужнішу за Чорнобильську. Якщо вона вибухне, ударна хвиля дійде аж до Уралу. Це так, для інформації. Наш ранок почався з того, що в Житомирі розбомбили школу. І там же, в Житомирі, розбомбили пологовий будинок. Пологовий, задумайтеся. Місце, де повинні народжуватися, а не помирати", – підкреслила вона.

Леся Нікітюк просить російських підписників виходити на мітинги:

Ведуча закликала росіян зупинити війну Росії проти України. Вона попросила своїх підписників не бігти до IKEA або магазинів Apple, а на площі своїх міст.

Зупиніть цю війні. Адже ця війна і проти вас ведеться. Проти вашої економіки. Задумайтеся. Ви будете вирішувати свою долю, долю своїх дітей. Ви, 140 мільйонів людей, чи одна людина, яка загубилася у реальності?, – підкреслила вона.

Нагадаємо, що Росія напала на Україну 24 лютого 2022 року о 4 ранку. Наші бійці ЗСУ, Територіальна оборона, добровольці та правоохоронці доблесно бережуть цілісність країни. Наша ж задача – боротися на інформаційному фронті, підтримувати українську армію та пам'ятати, що все буде Україна!

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