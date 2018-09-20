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Peugeot показало концепт-кар у ретростилі e-Legend
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Французький автовиробник Peugeot представив концепт електромобіля Peugeot e-Legend, виконаний у стилістиці класичної моделі 504 Coupe. Крім виразного ретродизайну новинка відрізняється безпілотними можливостями і просунутою панеллю приладів Responsive i-Cockpit.
Двохдверне спорткупе відрізняється кузовом виразної форми з великою площею скління, а також передньою та задньою оптикою в фірмовому стилі "кігті лева". Спереду під лобовим склом розміщений спеціальний дисплей, що відображає ступінь заряду та іншу службову інформацію, а ззаду – додатковий стоп-сигнал на всю ширину заднього скла.
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Концепт рухається за допомогою електродвигуна потужністю 340 кВт і моментом 800 Нм з приводом на всі чотири колеса. В результаті Peugeot e-Legend розганяється до позначки 100 км/год менш ніж за 4 секунди і досягає максимальної швидкості у 220 км/год. Від повного заряду батареї на 100 кВтг автомобіль здатний проїхати до 600 км по циклу WLTP. За допомогою швидкісної зарядки акумулятор можна зарядити на ще 500 км запасу ходу всього за 25 хвилин. Коли мова йде не про швидкість, а про зручність, можна використовувати бездротову індукційну зарядку.
В обробці інтер'єру використовуються класичні матеріали, включаючи велюр, а також імітація бронзи і дерева, проте це не завадило розробникам оснастити Peugeot e-Legend найсучаснішою начинкою. Тільки екранів різного призначення та розмірів в концепті 16 штук, включаючи 49-дюймову панель для пасажирів, 29-дюймові екрани у дверях і 12-дюймові – в сонцезахисних козирках. В автомобілі також присутня система штучного інтелекту з голосовим розпізнаванням і управлінням.
Цифрова панель приладів Responsive i-Cockpit складається з трьох циферблатів, перед якими встановлено ультракомпактне рульове колесо. Основні органи управління, включаючи поворотний селектор і 6-дюймовий сенсорний дисплей, винесені на центральну консоль. Зліва від рульового колеса панель сенсорних клавіш активує органи управління, конфігурація яких визначається відповідно до обраного режиму керування автомобілем.
Електромобіль Peugeot e-Legend може запропонувати власнику відразу чотири режими руху: два ручних (Legend і Boost) і два безпілотних (Soft і Sharp). У режимі Legend приладова панель відображає класичні прилади Peugeot 504 Coupe і найбільше підходить для неспішних прогулянок. У свою чергу режим Boost призначений для активного водіння, всі системи налаштовуються для отримання драйверского задоволення.
При переході в безпілотний режим салон Peugeot e-Legend трансформується – рульове колесо складається, відкриваючи повний доступ до основного 49-дюймового дисплея, сидіння відкидаються, а підлокітники розкладаються для більшої зручності пасажирів. Режими Soft і Sharp по суті відрізняються кількістю та характером інформації, що виводиться на дисплеї автомобіля.
Про плани з випуску серійної версії Peugeot e-Legend нічого не повідомляється, проте судячи за ступенем опрацювання концепту, повністю виключати цю можливість не можна.
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