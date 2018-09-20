У Kia розповіли подробиці про електричну версію кросовера Niro

Компанія Kia підтвердила, що покаже в Парижі електричну версію моделі Niro, яка зможе проїхати близько 485 км без підзарядки.

Позашляховик, заснований на гібридних кросоверах Niro Hybrid і Plug-in Hybrid, надійде в продаж в Європі в кінці 2018 роки після дебюту на Паризькому автосалоні.

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У стандартній комплектації автомобіль буде оснащуватися акумуляторним блоком 39,2 кВтг, а число 485 кілометрів відноситься до топової версії з батареєю на 64 кВтг.

Kia Niro

При підключенні до швидкого зарядного пристрою потужністю в 100 кВт потрібно всього 54 хвилини, щоб зарядити акумуляторну батарею Niro EV ємністю 64 кВтг до 80%. У стандартній версії електромобіля буде доступна батарея ємністю 39,2 кВт⋅год, яка повинна забезпечити запас ходу на одному заряді до 312 км по циклу WLTP.

Список допоміжної електроніки включатиме систему запобігання фронтальних зіткнень, функцію дотримання рядності руху, адаптивний круїз-контроль, а також систему допомоги при виїзді з парковки заднім ходом.

Інтер'єр Kia Niro

Повністю електричний Niro EV оснащений електродвигуном потужністю 204 к.с., що дозволяє електромобілю прискорюватися від 0 до 100 км/год за 7,8 секунди. Як і гібрид Niro, електромобіль Niro отримає привід на передні колеса. Відзначається, що і в цілому e-Niro буде виглядати дуже схоже на своїх гібридних братів і сестер.

Kia ще не розкриває повні специфікації новинки та ціни в Європі, але компанія підтвердила, що e-Niro буде поставлятися з тієї ж семирічної гарантією в 100 000 миль, що і інші моделі в асортименті бренду.

Kia Niro

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