Футуристичний та ефектний: Chrysler має намір представити електромобіль

Chrysler має намір представити свій власний електромобіль вже в 2020 році.

Зараз під американським брендом продаються дві моделі: седан Крайслер 300 і мінівен Pacifica. Скоро у виробництві залишиться лише останній, тому в компанії зайняті розширенням модельного ряду.

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Наступним його поповненням повинен стати перший електромобіль бренду. Очікується, що його виконають за мотивами торішнього концепту Chrysler Portal, власне, в компанії як раз оголошували про бажання і готовність це зробити.

Торішній концепт Chrysler Portal

Якщо спиратися на концепцію, нас очікує просторий шестимісний автомобіль. У разі, якщо серійний електрокар успадкує технічне оснащення прототипу Portal, він отримає батарею ємністю 100 кВтч, що забезпечує пробіг понад 400 км. При цьому, в разі використання швидкої зарядки, можна буде заповнити 240 км пробігу менш ніж за 20 хв. Хороший показник, але поки невідомо, чи буде серійний електромобіль з такими характеристиками.

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