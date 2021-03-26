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Періс Хілтон приміряла піжаму українського бренду для обкладинки Tatler

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Періс Хілтон знялася для глянцю - фото 1
Періс Хілтон знялася для глянцю

Модель та інстадіва Періс Хілтон стала героїнею обкладинки нового травневого номера британського Tatler. На ній вона позує у піжамі українського бренду Sleeper в оточенні своїх собачок.

Світлини Періс Хілтон виклав Tatler на своєму інстаграмі.

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"Party Pajama одна з найбільш знакових моделей для бренду, яка показує нашу ДНК. Ми раді, що нам вдалося створити річ, яка дійсно радує жінок, змінюючи наш внутрішній стан", – розповіли співзасновниці Sleeper Катя Зубарєва і Ася Вареца.

Піжама, яку одягла Періс, виконана з екологічної віскози у біло-рожеву клітинку віши. Штани комплекту з колекції Holiday Capsule оброблені по низу знімними пір'ям, щоб їх було зручно прати.

Раніше Періс Хілтон знялася у рекламній кампанії французького бренду Lanvin, присвяченій колекції весна-літо 2021. Над зйомкою працювали Мерт Алас і Маркус Пігготт. На чорно-білих і кольорових фотографіях актриса позує у моделях з різних стилів: на ній можна побачити й відсилання до перших моделей будинку, і приталені пальта і топ зі стразами. За словами креативного директора Lanvin Бруно Сіалеллі, він хотів представити відому модель з нової сторони.

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