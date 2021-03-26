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Аня Тейлор-Джой знялася для глянцю: стильні фото популярної актриси
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Аня Тейлор-Джой стала головною героїнею квітневого випуску журналу Vanity Fair. Зірка популярного серіалу Netflix "Хід королеви" знялася для обкладинки, а також дала інтерв'ю виданню по Zoom з Лос-Анджелеса.
В інтерв'ю Vanity Fair Тейлор-Джой розповіла, що не випадково перебуває у Каліфорнії. 24-річна дівчина бере участь у зйомках секретної стрічки режисера Девіда О. Рассела, яка для неї стане 16 художнім фільмом за 7 років.
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Разом з нею у картині знімаються Роберт Де Ніро, Кріс Рок, Марго Роббі, Крістіан Бейл і Майк Майерс. І Аня зізнається, що вперше на одному знімальному майданчику з зірками такого рівня.
"Чую імена цих титанів кіно, а розумію: я ж ще дитина! Я дитя. Це безумство", – не може стримати своїх емоцій актриса.
Тейлор-Джой візьме участь у цілій низці проєктів у 2021 році: зіграє співачку з Лондона 60-х Сенді у фільмі жахів Едгара Райта "Минулої ночі в Сохо", зніметься в екранізації набоковського "Сміху в темряві" у режисера "Ходу королеви" Скотта Френка і виконає роль молодої Фуріоси у приквелі до "Шаленого Макса" Джорджа Міллера.
Актриса також розповіла, як починалася її кар'єра в кіно. Її помітила на вулиці скаут з Storm Management Сара Дукас. Вона ж відкрила світові супермодель Кейт Мосс. Уже у 14 років Тейлор-Джой поїхала до Нью-Йорку на двотижневу режисерську програму. Тоді ж вона зробила першу спробу змінити імідж: перефарбувала волосся у рожевий колір у туалеті ресторану.
"Я тільки прилетіла в аеропорт і подумала: так, рожеве волосся – ось що мені потрібно", – згадує Аня.
Перша велика робота в кіно трапилася у 2016 році, коли актриса виконала роль Томазіни у "Відьмі" Роберта Еггерса. "Мені здавалося, що я підведу всіх. Я боялася, що більше ніколи не буду працювати", – ділиться своїми переживаннями Тейлор-Джой, котра встигла попрацювати над низкою хітових картин після своєї прем'єри.
Однією з них став серіал "Хід королеви". "Ми жартували, що повертаємо в шахи сексуальність", – згадує актриса й додає, що героїня їй виявилася такою близькою, що після зйомок вона залишила собі багато речей шахістки Бет Хармоні на пам'ять.
Фешн-сторі з Анею знімав фотограф Райан Макгінлі. Актриса позує у вбранні від Prada, Gucci, Miu Miu, Bottega Veneta, Alaïa, Saint Laurent і Chanel. Образи, стилізовані Яшуа Сіммонс, доповнюють прикраси Cartier.
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