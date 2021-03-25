Гра престолів, Шалений Макс, Титанік та інші: як виглядають дублери відомих акторів

Зробили для вас добірку фото знаменитих акторів та їх дублерів, які завжди залишаються в тіні. Порівняйте, наскільки вони схожі!

Дублери виконують ризиковані трюки, які нездатні відтворити популярні актори. Багатьом знаменитостям в принципі заборонено ризикувати здоров'ям та життям на зйомках, тому цю роботу доручають професіоналам. Завдання зірок – геніально грати роль та з'являтися на червоних доріжках, а завдання дублерів – зробити усе так, щоб глядачі не помітили підміни.

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Емілія Кларк та її дублерка

Серіал: " Гра престолів "

" Дублерка: Розі Мак (з 5 сезону)

Двейн "Скеля" Джонсон та його дублер

Дублер: Таноай Рід, постійний дублер, двоюрідний брат

Том Харді та його дублер

Фільм: " Шалений Макс "

" Дублер: Джейкоб Томурі

Кейт Вінслет та її дублерка

Фільм: " Титанік "

" Дублерка: Лорі Росас

Джонні Депп та його дублер

Фільм: " Пірати Карибського моря "

" Дублер: Тоні Анжелотті

Ендрю Гарфілд та його дублер

Фільм: " Людина-павук "

" Дублер: Вільям Спенсер

Роберт Паттінсон та його дублер

Фільм: " Сутінки "

" Дублер: Пол Дарнелл

Люсі Лоулес та її дублерка

Серіал: " Зена – принцеса-воїн "

" Дублерка: Зої Белл

Майкл Дуглас та його дублер

Дублер: Майк Раньярд, постійний дублер

Кріс Пратт та його дублер

Фільм: " Світ Юрського періоду "

" Дублер: Тоні МакФарр

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