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Гра престолів, Шалений Макс, Титанік та інші: як виглядають дублери відомих акторів

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дублери популярних акторів - фото 1
дублери популярних акторів

Зробили для вас добірку фото знаменитих акторів та їх дублерів, які завжди залишаються в тіні. Порівняйте, наскільки вони схожі!

Дублери виконують ризиковані трюки, які нездатні відтворити популярні актори. Багатьом знаменитостям в принципі заборонено ризикувати здоров'ям та життям на зйомках, тому цю роботу доручають професіоналам. Завдання зірок – геніально грати роль та з'являтися на червоних доріжках, а завдання дублерів – зробити усе так, щоб глядачі не помітили підміни.

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Емілія Кларк та її дублерка

  • Серіал: "Гра престолів"
  • Дублерка: Розі Мак (з 5 сезону)
Гра престолів, Шалений Макс, Титанік та інші: як виглядають дублери відомих акторів - фото 452854

Двейн "Скеля" Джонсон та його дублер

  • Дублер: Таноай Рід, постійний дублер, двоюрідний брат
Гра престолів, Шалений Макс, Титанік та інші: як виглядають дублери відомих акторів - фото 452855

Том Харді та його дублер

  • Фільм: "Шалений Макс"
  • Дублер: Джейкоб Томурі
Гра престолів, Шалений Макс, Титанік та інші: як виглядають дублери відомих акторів - фото 452861

Кейт Вінслет та її дублерка

  • Фільм: "Титанік"
  • Дублерка: Лорі Росас
Гра престолів, Шалений Макс, Титанік та інші: як виглядають дублери відомих акторів - фото 452860

Джонні Депп та його дублер

  • Фільм: "Пірати Карибського моря"
  • Дублер: Тоні Анжелотті
Гра престолів, Шалений Макс, Титанік та інші: як виглядають дублери відомих акторів - фото 452859

Ендрю Гарфілд та його дублер

  • Фільм: "Людина-павук"
  • Дублер: Вільям Спенсер
Гра престолів, Шалений Макс, Титанік та інші: як виглядають дублери відомих акторів - фото 452852

Роберт Паттінсон та його дублер

  • Фільм: "Сутінки"
  • Дублер: Пол Дарнелл
Гра престолів, Шалений Макс, Титанік та інші: як виглядають дублери відомих акторів - фото 452853

Люсі Лоулес та її дублерка

  • Серіал: "Зена – принцеса-воїн"
  • Дублерка: Зої Белл
Гра престолів, Шалений Макс, Титанік та інші: як виглядають дублери відомих акторів - фото 452858

Майкл Дуглас та його дублер

  • Дублер: Майк Раньярд, постійний дублер
Гра престолів, Шалений Макс, Титанік та інші: як виглядають дублери відомих акторів - фото 452856

Кріс Пратт та його дублер

  • Фільм: "Світ Юрського періоду"
  • Дублер: Тоні МакФарр
Гра престолів, Шалений Макс, Титанік та інші: як виглядають дублери відомих акторів - фото 452857

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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