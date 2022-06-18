Переважна більшість переселенців розповіли, що на місці до них ставляться доброзичливо

На жаль, мільйони українці вимушено покинули свої домівки, адже у їхніх містах, містечках і селах зараз небезпечно. Водночас більшість із них розповіли про позитивне ставлення там, де вони зараз мешкають.

Компанія Gradus Research на замовлення Єврокомісії провела соціологічне опитування. Його дані свідчать про те, що 85% опитаних переселенців з України, як внутрішніх, так і зовнішніх, спостерігають позитивне ставлення до себе.

Це цікаво: "Візьми себе в руки" та ще 12 фраз, що не можна говорити людині, у якої депресія

Позитивна динаміка лише зростає

Що цікаво, дані цього опитування близькі до тих, які раніше опублікували в Ipsos Flash Eurobarometer. Це опитування проводили у 27 країнах Євросоюзу. Там зауважили, що 89% європейців прихильно ставляться до українців. Ба більше, 88% за те, щоб українським біженцям надавали прихисток. Це безпрецедентний рівень підтримки.

На жаль, позитивного ставлення недостатньо. Українці, які перебувають поза зоною бойових дій, все одно не почувають себе у цілковитій безпеці. Лише 30% респондентів зауважили, що почуваються у безпеці або більшість часу або постійно. Натомість 46% висловились, що небезпеку вони відчувають "час від часу"

Ясна річ, що про відчуття безпеки радше висловлюються ті, хто перебрався за кордон. Таких понад половина – 55%. Натомість лише 25% внутрішньо переміщених осіб погоджуються з цим твердженням стосовно себе.

Водночас опитування свідчить про те, що українці дуже хочуть повернутись додому. За першої ж можливості з-за кордону ладні приїхати 65% опитаних. Натомість залишитись на новому місці життя готові 8%.

Читайте також: Як відпустити важкі спогади та продовжити жити: 5 дієвих порад