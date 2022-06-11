"Візьми себе в руки" та ще 12 фраз, що не можна говорити людині, у якої депресія

Які фрази не можна говорити людині з депресією / unsplash

За понад 100 днів війни в Україні рівень захворюваності на депресію серед українців значно зріс. Тому важливо знати, що не варто говорити людині, яка тривалий час перебуває в пригніченому стані.

Так, в сучасних реаліях причиною депресії може бути не лише сам факт війни, а й наслідки, які вона провокує. Пригнічений стан у людини може затягнутися через втрату роботи, розлучення, втрату рідних та близьких, проблеми з житлом та важкі й стресові життєві ситуації.

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Лікар-психіатр та невролог вищої категорії Євген Скрипник розповів у Facebook, що у жодному разі не слід говорити людині, яка перебуває у депресії.

Не говоріть ці фрази людині в депресії

"Візьми себе в руки"

"Все буде добре"

"Більше працюй, ми раніше працювали з ранку і до ночі на городі і ніяких депресій не було"

"Це все лінь"

"Усміхайся, все в тебе добре"

"Могло б бути й гірше"

"Не бери близько до серця"

"Чоловік/дружина тебе любить, а потрібно бути з тобою суворішим"

"От у нас раніше ніяких психологів чи психіатрів не було і працювали, не думали про погане"

"Краще візьми та випий"

"По тобі не помітно, що у тебе депресія"

"Думай позитивно, думки ж матеріалізуються"

"У когось гірше – немає квартири, роботи та кохана людина покинула"

Як допомогти людині з депресією

Якщо ви помітили, що у вашої близької людини є явні симптоми депресії, порадьте їй звернутися до фахівця! Обов'язково скажіть, що ви усе розумієте і готові вислухати, якщо є потреба виговоритися. Не забувайте регулярно нагадувати, що ви поруч і людина завжди на вас може розраховувати.

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