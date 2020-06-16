Переклад меню McDonald's для тих, хто не розуміє української чи англійської

У мережі активно обговорюють мовну політику компанії McDonald's в Україні. З'ясувалось, що в популярній мережі ресторанів швидкого харчування є меню українською та англійською, а от російська мова – відсутня.

Фото електронного меню McDonald's, де можна обрати або українську, або англійську, облетіло мережу. У відповідь на резонанс компанія пояснила, що основною мовою її комунікації в Україні, відповідно до закону, є державна, тобто – українська.

Фото вибору мови в меню McDonald's

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Пріоритетною українська є і в спілкуванні з відвідувачами. "Проте наші працівники готові перейти на російську мову, якщо їх про це попросять", – наголошують у McDonald's.

Та це не заспокоїло частину користувачів мережі на чолі з проросійськими блогерами та ЗМІ, які розганяють зраду. Мовляв, "McDonald's озвучив свою офіційну позицію, що російської мови в закладі не буде, а чи будуть там російськомовні відвідувачі – кожен вже буде вирішувати для себе".

Незрозуміло, які труднощі виникли у російськомовних клієнтів цієї компанії. Та щоб вони не плутали страви у меню McDonald's, ми вирішили зробити переклад найпопулярніших позицій з української на російську. Жарти жартами, але, можливо, ця шпаргалка справді стане комусь у пригоді ;)

МакЧікен – МакЧикен

– МакЧикен Біг Мак® Меню – Биг Мак ® Меню

– Биг Мак ® Меню Дабл Роял Чизбургер – Дабл Роял Чизбургер

– Дабл Роял Чизбургер Дабл Чизбургер – Дабл Чизбургер

– Дабл Чизбургер Гамбургер – Гамбургер

– Гамбургер Роял Фреш – Роял Фреш

– Роял Фреш Філе-о-фіш® – Филе-о-фиш®

– Филе-о-фиш® Чікен Рол – Чикен Рол

– Чикен Рол Чизбургер з беконом – Чизбургер с беконом

– Чизбургер с беконом Камамбер МакТост® – Камамбер МакТост®

– Камамбер МакТост® Картопля Фрі – Картошка Фри

– Картошка Фри Еспресо – Эспрессо

– Эспрессо Американо – Американо

– Американо Кока-Кола® – Кока-Кола®

– Кока-Кола® Фанта® – Фанта®

– Фанта® Апельсиновий сік – Апельсиновый сок

– Апельсиновый сок Лате – Латте

– Латте Чай зелений – Чай зеленый

– Чай зеленый Чай "Малинова Фантазія" – Чай "Малиновая Фантазия"

Нагадаємо, що українською слід говорити саме "чизбургер", оскільки за правилом дев'ятки у запозичених загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р (де ти з’їси цю чашу жиру) перед наступною літерою, що позначає приголосний звук (крім "й"), потрібно вживати літеру "и" замість "і".

Плекайте українську мову, поважайте права інших та не розганяйте зраду на пустому місці. І при цьому, звісно, не зловживайте фастфудом ;)

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