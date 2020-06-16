Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Переклад меню McDonald's для тих, хто не розуміє української чи англійської

  • 99
МакДональдз - фото 1
МакДональдз / pixabay

У мережі активно обговорюють мовну політику компанії McDonald's в Україні. З'ясувалось, що в популярній мережі ресторанів швидкого харчування є меню українською та англійською, а от російська мова – відсутня.

Фото електронного меню McDonald's, де можна обрати або українську, або англійську, облетіло мережу. У відповідь на резонанс компанія пояснила, що основною мовою її комунікації в Україні, відповідно до закону, є державна, тобто – українська.

Фото вибору мови в меню McDonald's - фото 410411
Фото вибору мови в меню McDonald's

Це цікаво: Українські назви речей, які ви вважали безіменними

Пріоритетною українська є і в спілкуванні з відвідувачами. "Проте наші працівники готові перейти на російську мову, якщо їх про це попросять", – наголошують у McDonald's.

Та це не заспокоїло частину користувачів мережі на чолі з проросійськими блогерами та ЗМІ, які розганяють зраду. Мовляв, "McDonald's озвучив свою офіційну позицію, що російської мови в закладі не буде, а чи будуть там російськомовні відвідувачі – кожен вже буде вирішувати для себе".

Переклад меню McDonald's для тих, хто не розуміє української чи англійської - фото 410418

Незрозуміло, які труднощі виникли у російськомовних клієнтів цієї компанії. Та щоб вони не плутали страви у меню McDonald's, ми вирішили зробити переклад найпопулярніших позицій з української на російську. Жарти жартами, але, можливо, ця шпаргалка справді стане комусь у пригоді ;)

  • МакЧікен – МакЧикен
  • Біг Мак® Меню – Биг Мак ® Меню
  • Дабл Роял Чизбургер – Дабл Роял Чизбургер
  • Дабл Чизбургер – Дабл Чизбургер
  • Гамбургер – Гамбургер
  • Роял Фреш – Роял Фреш
  • Філе-о-фіш® – Филе-о-фиш®
  • Чікен Рол – Чикен Рол
  • Чизбургер з беконом – Чизбургер с беконом
  • Камамбер МакТост® – Камамбер МакТост®
  • Картопля Фрі – Картошка Фри
  • Еспресо – Эспрессо
  • Американо – Американо
  • Кока-Кола® – Кока-Кола®
  • Фанта® – Фанта®
  • Апельсиновий сік – Апельсиновый сок
  • Лате – Латте
  • Чай зелений – Чай зеленый
  • Чай "Малинова Фантазія" – Чай "Малиновая Фантазия"
Переклад меню McDonald's для тих, хто не розуміє української чи англійської - фото 410410

Нагадаємо, що українською слід говорити саме "чизбургер", оскільки за правилом дев'ятки у запозичених загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р (де ти з’їси цю чашу жиру) перед наступною літерою, що позначає приголосний звук (крім "й"), потрібно вживати літеру "и" замість "і".

Плекайте українську мову, поважайте права інших та не розганяйте зраду на пустому місці. І при цьому, звісно, не зловживайте фастфудом ;)

Читайте також: Правильні назви улюблених ягід українською

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 7850
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 235
Трендові чоловічі сонячні окуляри: 5 найкращих моделей
  • 14 червня, 21:45
  • 252
Загрузка...
Новини