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Оскомелок та гузирь: українські назви речей, які ви вважали безіменними

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ці речі насправді мають назву - фото 1
ці речі насправді мають назву

У нашій традиційній рубриці "Говори красиво" ми пізнаємо українську мову. Сьогодні у фокусі слова, які використовуються на позначення речей, які здавалося б і не мають конкретної назви.

Подекуди нам важко щось пояснити, адже ми не можемо підібрати відповідні слова. Про існування цих слів знають точно не всі, а лише маленький відсоток українців. Нумо збільшимо кількість людей, які використовують ці слова у своїх розмовах!

І ще: Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською

Ґерелиця – це галасливий натовп.

Оскомелок та гузирь: українські назви речей, які ви вважали безіменними - фото 408959
Гузирь – це зав'язаний край мішка.
Оскомелок та гузирь: українські назви речей, які ви вважали безіменними - фото 408960
Ядуха – це утруднене дихання. Також використовують синонім "дихавиця".
Оскомелок та гузирь: українські назви речей, які ви вважали безіменними - фото 408961
Жижки – це задня сторона колін. Цікаво, а як сказати одним словом "зворотна сторона ліктя"?
Оскомелок та гузирь: українські назви речей, які ви вважали безіменними - фото 408962
Оскомелок – це відламана суха гілка. Одне слово замінює цілу фразу.
Оскомелок та гузирь: українські назви речей, які ви вважали безіменними - фото 408963
Мішка – це патичка для мішання. До прикладу, ви на природі вирішили зварити мамалигу в казані, а для того, щоб перемішувати її ви взяли гілочку, яку знайшли неподалік. Так от така гілочка і є мішкою.
Оскомелок та гузирь: українські назви речей, які ви вважали безіменними - фото 408964
Бендюг – це ломовий віз з конем. Або сам кінь, який тягне віз.
Оскомелок та гузирь: українські назви речей, які ви вважали безіменними - фото 408969
Якщо ви знаєте ще інші слова такого штибу, то пишіть їх в коментарях!

До теми: 45 українських слів, які характеризують погоду

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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