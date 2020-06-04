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Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською

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різні українські ягоди

У нашій традиційній рубриці "Говори красиво" ми готуємо для вас цікавинки з української мови. Сьогодні на черзі розмова про ягоди. Літні смаколики люблять усі, а от чи правильно ми вимовляємо їхні назви? Перевірмо це разом!

Влітку розпочинається смачний та яскравий сезон ягід! Ці дарунки природи вже стали одним із символів спекотної пори роки й важко уявити літо без соковитих ягід.

І ще: Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око

Нумо перевіримо, чи знаєте ви правильні назви найпоширеніших ягід українською!

  • Неправильно: клубніка (з російської "клубника")
  • Українською: полуниця

Напевно, це найпопулярніша ягода. Багато поціновувачів полуниці вирощують її на городі. Якщо ж у вас немає такої можливості, то ви можете спробувати виростити власну полуницю на балконі чи навіть на підвіконні. Якщо таке заняття не для вас, то у будь-якому разі завжди можна купити полуницю в магазинах чи на базарі.

Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською - фото 408041
  • Неправильно: земляніка (з російської "земляника")
  • Українською: суниця

Суниця – маленька червона ягідка, яка росте в лісах, на галявинах, серед чагарників, на узліссях, степових схилах та в горах. Збирати її – справжній квест. А ще складніше втриматися й не з'їсти все одразу.

Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською - фото 408042
  • Неправильно: єжевіка (з російської "ежевика")
  • Українською: ожина

Ожину найкраще смакувати окремими ягідками, без додавання цукру чи інших підсолоджувачів. Це дуже самостійний плід.

Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською - фото 408043
  • Неправильно: біла або червона смородина (з російської "белая или красная смородина")
  • Українською: біла або червона порічка

А ви колись їли порічку одразу з куща? А пам'ятаєте, як смакує порічка у компоті? Якщо не знаєте, то неодмінно спробуйте!

Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською - фото 408050
  • Неправильно: чорна смородина (з російської "черная смородина")
  • Українською: смородина

Смородина досить універсальна ягода, яку можна їсти і просто так, а можна й у різні страви додавати: пироги, компоти, варення тощо.

Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською - фото 408049
  • Неправильно: брусника (з російської "брусника")
  • Українською: брусниця

Ці червоні ягоди ідеальні для того, щоб зробити з них варення!

Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською - фото 408044
  • Неправильно: клюква (з російської "клюква")
  • Українською: журавлина

Ягоди журавлини здебільшого засушують на зиму, щоб потім додавати до напоїв чи випічки. Кисла нотка додає журавлині особливо виразного смаку.

Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською - фото 408047
  • Неправильно: чорника (з російської "черника")
  • Українською: чорниця

Цій маленькій ягоді приписують корисні властивості, які позитивно впливають на зір. А ще чорниця смачна. Спробуйте її скоштувати зі сметаною!

Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською - фото 408046
  • Неправильно: голубіка (з російської "голубика")
  • Українською: лохина

Лохина дуже корисна та смачна, проте й недешева, адже зібрати врожай лохини не всім під силу, тим більше лохина не всюди росте. Від чорниці вона ззовні відрізняється більшим розміром та блакитно-сірим кольором.

Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською - фото 408048
  • Неправильно: крижовник (з російської "крыжовник")
  • Українською: аґрус

Аґрус росте на кущі з колючками, тому збирати врожай може бути складно, про ці смачні ягоди варті цього! Ще важливо смакувати саме стиглим солодким аґрусом, а не зеленим і терпким.

Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською - фото 408045

Як називаються різні ягоди українською:

Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською - фото 408037

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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