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Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською
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У нашій традиційній рубриці "Говори красиво" ми готуємо для вас цікавинки з української мови. Сьогодні на черзі розмова про ягоди. Літні смаколики люблять усі, а от чи правильно ми вимовляємо їхні назви? Перевірмо це разом!
Влітку розпочинається смачний та яскравий сезон ягід! Ці дарунки природи вже стали одним із символів спекотної пори роки й важко уявити літо без соковитих ягід.
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Нумо перевіримо, чи знаєте ви правильні назви найпоширеніших ягід українською!
- Неправильно: клубніка (з російської "клубника")
- Українською: полуниця
Напевно, це найпопулярніша ягода. Багато поціновувачів полуниці вирощують її на городі. Якщо ж у вас немає такої можливості, то ви можете спробувати виростити власну полуницю на балконі чи навіть на підвіконні. Якщо таке заняття не для вас, то у будь-якому разі завжди можна купити полуницю в магазинах чи на базарі.
- Неправильно: земляніка (з російської "земляника")
- Українською: суниця
Суниця – маленька червона ягідка, яка росте в лісах, на галявинах, серед чагарників, на узліссях, степових схилах та в горах. Збирати її – справжній квест. А ще складніше втриматися й не з'їсти все одразу.
- Неправильно: єжевіка (з російської "ежевика")
- Українською: ожина
Ожину найкраще смакувати окремими ягідками, без додавання цукру чи інших підсолоджувачів. Це дуже самостійний плід.
- Неправильно: біла або червона смородина (з російської "белая или красная смородина")
- Українською: біла або червона порічка
А ви колись їли порічку одразу з куща? А пам'ятаєте, як смакує порічка у компоті? Якщо не знаєте, то неодмінно спробуйте!
- Неправильно: чорна смородина (з російської "черная смородина")
- Українською: смородина
Смородина досить універсальна ягода, яку можна їсти і просто так, а можна й у різні страви додавати: пироги, компоти, варення тощо.
- Неправильно: брусника (з російської "брусника")
- Українською: брусниця
Ці червоні ягоди ідеальні для того, щоб зробити з них варення!
- Неправильно: клюква (з російської "клюква")
- Українською: журавлина
Ягоди журавлини здебільшого засушують на зиму, щоб потім додавати до напоїв чи випічки. Кисла нотка додає журавлині особливо виразного смаку.
- Неправильно: чорника (з російської "черника")
- Українською: чорниця
Цій маленькій ягоді приписують корисні властивості, які позитивно впливають на зір. А ще чорниця смачна. Спробуйте її скоштувати зі сметаною!
- Неправильно: голубіка (з російської "голубика")
- Українською: лохина
Лохина дуже корисна та смачна, проте й недешева, адже зібрати врожай лохини не всім під силу, тим більше лохина не всюди росте. Від чорниці вона ззовні відрізняється більшим розміром та блакитно-сірим кольором.
- Неправильно: крижовник (з російської "крыжовник")
- Українською: аґрус
Аґрус росте на кущі з колючками, тому збирати врожай може бути складно, про ці смачні ягоди варті цього! Ще важливо смакувати саме стиглим солодким аґрусом, а не зеленим і терпким.
Як називаються різні ягоди українською:
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