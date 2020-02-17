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Перехід на літній час 2020: дата, коли переводять годинник в Україні
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Традиційно в останню неділю березня відбудеться перехід на літній час у 2020 році. Читайте далі та дізнайтеся, коли та куди переводять стрілки годинника, та звідки з'явилася ця традиція в Україні.
Українці переводять годинники з 1996 року. Ця традиція розпочалася з постанови Кабінету міністрів. Отже, перехід на літній час уже майже 25 років відбувається в один і той самий час – останню неділю березня. Підготували для вас відповіді на найпоширеніші запитання щодо переведення годинника.
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Коли переводять годинник на літній час
У 2020 році переведення годинників, за традицією, припадає на останню неділю березня. Цьогоріч перехід на літній час відбудеться в ніч з 28 на 29 березня.
Як і куди перевести годинники в Україні
Різниця між літнім та зимовим часом становить одну годину. Годинник потрібно переводити о 3-й ночі на годину вперед. Медики зауважують, що підготовка до нового режиму допоможе пережити перевід стрілок годинника без якихось істотних відчуттів. Заздалегідь підготований організм не відчує зміни!
Чому з'явилася традиція переведення годинників
У 1908 році у Великобританії вирішили переводити годинники. Традиція двічі на рік змінювати час з'явилася не просто так. Мета – раціональне використання світлої пори доби, тобто економія енергоресурсів.
У багатьох країнах літній час так і називається – "daylight saving time" (DST).
Через десять років, у 1918 році до британців долучилися американці, а потім й інші країни, які після наслідків Першої світової війни повинні були економити на всьому. У країнах колишнього Радянського Союзу переводити годинники почали значно пізніше – у 1981 році.
Чи будуть надалі переводити годинник на літній час у світі
Зараз перехід на зимовий та літній час відбувається у більш ніж 80 країнах світу. Переводять стрілки майже всі держави Євросоюзу, Азії, Африки та Америки.
Цікаво, що влітку 2018 року в ЄС голосували за доцільності зміни часу. Результат – від квітня 2019 кожна країна сама вирішує міняти час чи ні. Відтепер не рекомендацій від Європарламенту з цього приводу.
В Україні точаться дискусії щодо скасування зміни часу. Чи будуть українці переводити годинник на літній час надалі – невідомо. Наразі влада України вирішила нічого не змінювати.
Зауважимо, що 161 країна, приміром, Китай, Росія, Гвінея, Алжир, Афганістан, В'єтнам тощо, годинники вже не переводять.
Перехід на літній час: всі "за" і "проти"
Суперечки щодо доцільності переведення годинників підтверджують або ж спростовують різні наукові дослідження. Одноголосної думки немає, отже і правих та неправих теж немає.
Економічне обґрунтування. Переведення годинників може бути вигідне тим бізнесменам, які коштом збільшення світлового дня підвищують продуктивність праці на своїх виробничих підприємствах. Проте у масштабах цілої країни економія електроенергії внаслідок переведення стрілок дорівнює менше як 1%.
У свою ж чергу офіси, торгові центри, навчальні заклади використовують штучне освітлення протягом всього робочого дня й не звертають увагу на світловий день. У сільській же місцевості робочий графік залежить від світлового дня. Як бачимо, переведення стрілок невиправдане, а економічне обґрунтування важить недостатньо багато у порівнянні з іншими аргументами.
Дослідження підтверджують зворотний ефект – споживання електроенергії підвищується до 3%. Причина – збільшенням потреби на тимчасове підключення опалення в холодний період року і ввімкнення кондиціонерів у спеку.
Медичне обґрунтування. Зміна часу негативно впливає на здоров'я людини. Через різку зміну режиму організм стресує: погіршується загальне самопочуття, слабшає імунна система, загострюються хронічні хвороби. Статистика підтверджує це. У періоди щорічного переходу велика кількість українців скаржиться на низьку працездатність, втрату концентрації уваги та поганий сон.
Згідно з німецькими дослідженнями це відбувається через порушення балансу між реальним тимчасовим періодом та внутрішнім біологічним годинником – відбувається дестабілізація в гормональному балансі.
Серед медиків панує думка, що зимовий час ближчий до астрономічного. А це означає, що він сприятливіший для життя та здоров'я людини.
Інші ж доводять, що зміна на одну годину особливої ролі не грає: астрономічний час в сучасному світі не такий вже й важливий, адже люди зараз практично не залежні від природних чинників.
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