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Карантин Коронавірус

Як зберегти психічне здоров'я під час карантину

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Карантин з користю - фото 1
Карантин з користю / bhub

У МОЗ дали українцям кілька порад про те, як зберегти психічне здоров'я через брак спілкування і фізичної активності під час карантину, введеного в країні для протидії поширенню коронавірусу.

У МОЗ порадили боротися із замкнутістю за допомогою онлайн-спілкування.

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У випадку депресії через недостатню фізичну активність, за твердженнями МОЗ, треба тренуватися вдома, знайти нове хобі або просто займатися самовдосконаленням. Крім того, в пам'ятці зазначено, що не варто закуповувати велику кількість продуктів, оскільки товарного дефіциту не буде. "Багато хто з нас стикався і з більш небезпечними вірусами і з успіхом їх перемагав", – сказано в повідомленні.

Як зберегти психічне здоров'я під час карантину - фото 393897

Через спалах коронавірусу люди в усьому світі почали масово скуповувати не лише їжу, а й туалетний папір. Аби розрахувати, скільки насправді рулонів вам потрібно, – британці створили кумедний калькулятор. Перевірте, чи не забагато паперу ви змели з полиць крамниць?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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