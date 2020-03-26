5 простих і корисних перекусів на роботу

Харчування поза домом (та й у домі) має бути повноцінним і збалансованим. Під час карантину багато людей працюють дистанційно, але є й ті, кому доводиться їздити на роботу. І щоб мінімізувати контакти з іншими людьми, ми рекомендуємо готувати корисні перекуси вдома.

До вашої уваги 5 ідеальних перекусів, які легко готувати та просто брати з собою на роботу. І не важливо, чи працюєте ви в офісі, чи у сусідній кімнаті.

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Зелений смузі

Класна ідея для тих, хто в принципі не дуже любить овочі, зелень, фрукти. Смузі краще робити без додавання цукру, солі, морозива й інших шкідливих продуктів.

Інгредієнти для зеленого смузі:

яблуко,

половина огірка,

чашка йогурту без цукру і наповнювачів,

шпинат.

Збили все блендером, перелили в переносну чашку – і корисний смузі готовий. Пийте його перед робочим днем або залишіть для перекусу.

Закуска з авокадо

Ми не відкриємо вам Америку, якщо напишемо про користь авокадо. Цей фрукт не лише смачний, а й надзвичайно поживний. У результаті ви значно довше працюватимете без відчуття голоду.

Інгредієнти для закуси з авокадо:

2 шматочки цільнозернового хліба або два хлібці,

половина стиглого авокадо,

солодка паприка, порубана на маленькі кусочки,

кінза, петрушка або кріп,

сік лимона за смаком,

сіль за смаком.

Цільнозерновий хліб підсмажте на сковороді без олії до золотистого кольору. Приготуйте половинку авокадо, розм'якшіть його в мисці. Додайте спеції за смаком, збризніть лимонним соком. На хліб викладаємо отриману суміш, посипаємо паприкою і посіченою зеленню. Смачного!

Сир з фруктами і ягодами

Корисний і легкий перекус. Його легко зробити і взяти із собою на роботу.

Інгредієнти сиру з фруктами та ягодами:

150 г сиру,

150 г фруктів або ягід, можна заморожених,

жменя мигдалю,

ложка сметани.

Горіхи замочіть на кілька годин, промийте їх і просушіть. Сир розімніть виделкою, перемішайте з ложкою сметани. Помістіть сирну суміш у контейнер, висипте поверху ягоди, шматочки фруктів і горішки.

Йогурт з фруктами

Ще один смачний і корисний перекус. Головне – брати йогурт без наповнювачів і цукру.

Інгредієнти:

250 мл йогурту без цукру і добавок,

1 банан,

жменя волоських горіхів або мигдалю,

арахісова паста до смаку.

Горіхи замочуємо, банан очищаємо від шкірки. Розміщуємо йогурт в місткість, з якої він не витече. Наверх кладемо різаний банан, кидаємо горішки і додаємо арахісову пасту.

Лаваш з куркою і овочами

Корисна альтернатива шаурми. Відсутність будь-яких соусів робить його ще й надзвичайно корисним. Овочі – багаті вітамінами, а курка – одне з джерел білка.

Інгредієнти лаваша з куркою:

лаваш,

шматочки курки, заздалегідь приготовлені на сковороді,

шпинат,

огірок,

помідор.

Соковиті овочі зроблять лаваш м'яким і апетитним, соуси ми не додаємо. Можете прикрасити їх улюбленими спеціями. Нарізані овочі і шматочки курки поміщаємо в лаваш і загортаємо. Після такого перекусу вам голод не загрожує!

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