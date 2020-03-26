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5 простих і корисних перекусів на роботу
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Харчування поза домом (та й у домі) має бути повноцінним і збалансованим. Під час карантину багато людей працюють дистанційно, але є й ті, кому доводиться їздити на роботу. І щоб мінімізувати контакти з іншими людьми, ми рекомендуємо готувати корисні перекуси вдома.
До вашої уваги 5 ідеальних перекусів, які легко готувати та просто брати з собою на роботу. І не важливо, чи працюєте ви в офісі, чи у сусідній кімнаті.
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Зелений смузі
Класна ідея для тих, хто в принципі не дуже любить овочі, зелень, фрукти. Смузі краще робити без додавання цукру, солі, морозива й інших шкідливих продуктів.
Інгредієнти для зеленого смузі:
- яблуко,
- половина огірка,
- чашка йогурту без цукру і наповнювачів,
- шпинат.
Збили все блендером, перелили в переносну чашку – і корисний смузі готовий. Пийте його перед робочим днем або залишіть для перекусу.
Закуска з авокадо
Ми не відкриємо вам Америку, якщо напишемо про користь авокадо. Цей фрукт не лише смачний, а й надзвичайно поживний. У результаті ви значно довше працюватимете без відчуття голоду.
Інгредієнти для закуси з авокадо:
- 2 шматочки цільнозернового хліба або два хлібці,
- половина стиглого авокадо,
- солодка паприка, порубана на маленькі кусочки,
- кінза, петрушка або кріп,
- сік лимона за смаком,
- сіль за смаком.
Цільнозерновий хліб підсмажте на сковороді без олії до золотистого кольору. Приготуйте половинку авокадо, розм'якшіть його в мисці. Додайте спеції за смаком, збризніть лимонним соком. На хліб викладаємо отриману суміш, посипаємо паприкою і посіченою зеленню. Смачного!
Сир з фруктами і ягодами
Корисний і легкий перекус. Його легко зробити і взяти із собою на роботу.
Інгредієнти сиру з фруктами та ягодами:
- 150 г сиру,
- 150 г фруктів або ягід, можна заморожених,
- жменя мигдалю,
- ложка сметани.
Горіхи замочіть на кілька годин, промийте їх і просушіть. Сир розімніть виделкою, перемішайте з ложкою сметани. Помістіть сирну суміш у контейнер, висипте поверху ягоди, шматочки фруктів і горішки.
Йогурт з фруктами
Ще один смачний і корисний перекус. Головне – брати йогурт без наповнювачів і цукру.
Інгредієнти:
- 250 мл йогурту без цукру і добавок,
- 1 банан,
- жменя волоських горіхів або мигдалю,
- арахісова паста до смаку.
Горіхи замочуємо, банан очищаємо від шкірки. Розміщуємо йогурт в місткість, з якої він не витече. Наверх кладемо різаний банан, кидаємо горішки і додаємо арахісову пасту.
Лаваш з куркою і овочами
Корисна альтернатива шаурми. Відсутність будь-яких соусів робить його ще й надзвичайно корисним. Овочі – багаті вітамінами, а курка – одне з джерел білка.
Інгредієнти лаваша з куркою:
- лаваш,
- шматочки курки, заздалегідь приготовлені на сковороді,
- шпинат,
- огірок,
- помідор.
Соковиті овочі зроблять лаваш м'яким і апетитним, соуси ми не додаємо. Можете прикрасити їх улюбленими спеціями. Нарізані овочі і шматочки курки поміщаємо в лаваш і загортаємо. Після такого перекусу вам голод не загрожує!
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