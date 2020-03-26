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5 простих і корисних перекусів на роботу

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Рецепти смачних та корисних перекусів на роботу

Харчування поза домом (та й у домі) має бути повноцінним і збалансованим. Під час карантину багато людей працюють дистанційно, але є й ті, кому доводиться їздити на роботу. І щоб мінімізувати контакти з іншими людьми, ми рекомендуємо готувати корисні перекуси вдома.

До вашої уваги 5 ідеальних перекусів, які легко готувати та просто брати з собою на роботу. І не важливо, чи працюєте ви в офісі, чи у сусідній кімнаті.

Вам знадобиться: Як ефективно працювати вдома під час карантину: поради з власного досвіду

Зелений смузі

Класна ідея для тих, хто в принципі не дуже любить овочі, зелень, фрукти. Смузі краще робити без додавання цукру, солі, морозива й інших шкідливих продуктів.

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Інгредієнти для зеленого смузі:

  • яблуко,
  • половина огірка,
  • чашка йогурту без цукру і наповнювачів,
  • шпинат.

Збили все блендером, перелили в переносну чашку – і корисний смузі готовий. Пийте його перед робочим днем або залишіть для перекусу.

Закуска з авокадо

Ми не відкриємо вам Америку, якщо напишемо про користь авокадо. Цей фрукт не лише смачний, а й надзвичайно поживний. У результаті ви значно довше працюватимете без відчуття голоду.

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Інгредієнти для закуси з авокадо:

  • 2 шматочки цільнозернового хліба або два хлібці,
  • половина стиглого авокадо,
  • солодка паприка, порубана на маленькі кусочки,
  • кінза, петрушка або кріп,
  • сік лимона за смаком,
  • сіль за смаком.

Цільнозерновий хліб підсмажте на сковороді без олії до золотистого кольору. Приготуйте половинку авокадо, розм'якшіть його в мисці. Додайте спеції за смаком, збризніть лимонним соком. На хліб викладаємо отриману суміш, посипаємо паприкою і посіченою зеленню. Смачного!

Сир з фруктами і ягодами

Корисний і легкий перекус. Його легко зробити і взяти із собою на роботу.

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Інгредієнти сиру з фруктами та ягодами:

  • 150 г сиру,
  • 150 г фруктів або ягід, можна заморожених,
  • жменя мигдалю,
  • ложка сметани.

Горіхи замочіть на кілька годин, промийте їх і просушіть. Сир розімніть виделкою, перемішайте з ложкою сметани. Помістіть сирну суміш у контейнер, висипте поверху ягоди, шматочки фруктів і горішки.

Йогурт з фруктами

Ще один смачний і корисний перекус. Головне – брати йогурт без наповнювачів і цукру.

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Інгредієнти:

  • 250 мл йогурту без цукру і добавок,
  • 1 банан,
  • жменя волоських горіхів або мигдалю,
  • арахісова паста до смаку.

Горіхи замочуємо, банан очищаємо від шкірки. Розміщуємо йогурт в місткість, з якої він не витече. Наверх кладемо різаний банан, кидаємо горішки і додаємо арахісову пасту.

Лаваш з куркою і овочами

Корисна альтернатива шаурми. Відсутність будь-яких соусів робить його ще й надзвичайно корисним. Овочі – багаті вітамінами, а курка – одне з джерел білка.

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Інгредієнти лаваша з куркою:

  • лаваш,
  • шматочки курки, заздалегідь приготовлені на сковороді,
  • шпинат,
  • огірок,
  • помідор.

Соковиті овочі зроблять лаваш м'яким і апетитним, соуси ми не додаємо. Можете прикрасити їх улюбленими спеціями. Нарізані овочі і шматочки курки поміщаємо в лаваш і загортаємо. Після такого перекусу вам голод не загрожує!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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