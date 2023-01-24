Ось які доходи повинні задекларувати ФОПи у 2023 році

Від 1 січня стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних за 2022 рік. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Про це повідомила Державна податкова служба України. Річну податкову декларацію про доходи за минулий рік громадяни зобов'язані заповнити й подати до 1 травня 2023 року.

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Декларацію про майновий стан і доходи можна подавати онлайн у своєму електронному кабінеті у розділі "ЕК для громадян" – "Податкова декларація про майновий стан і доходи".

ДПС нагадує: згідно з вимогами Податкового кодексу України обов'язковому декларуванню підлягають:

доходи, з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не утримувався

доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам тощо)

спадок від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення

додаткове благо, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року

доходи від продажу інвестиційних активів

іноземні доходи

Є випадки, коли громадяни можуть подати декларацію добровільно, аби скористатися правом на податкову знижку. Таким чином декотрі особи можуть повернути собі частину сплаченого податку на доходи фізичних із заробітної плати минулого податкового року.

Разом з тим Кодексом передбачені випадки, за яких платник податку звільнений від подання податкової декларації при отриманні доходів:

від податкових агентів, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV Кодексу

від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до цього розділу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV Кодексу

у вигляді об’єктів спадщини, які згідно з розділом IV Кодексу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу

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