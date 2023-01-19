Дія надсилатиме сповіщення українцям про перегляд їхніх персональних даних

До власника надходитиме повідомлення, якщо певний державний орган використовує його особисті персональні дані.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй Telegram-сторінці.

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Революційна постанова уряду. Незабаром зможете дізнаватися, хто переглядав ваші особисті дані", – пише Михайло Федоров.

Пуш-сповіщення приходитиме в Дії, а фіксуватиметься в "Трембіті".

"Трембіта" – це система, яка працює з 2020 року, в якій державні реєстри обмінюються даними між собою. Завдяки цій системі українці отримують онлайн-послуги в "Дії" без черг.

Наразі фахівці працюють над тим, щоб технічно реалізувати відповідні законодавчі норми.

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