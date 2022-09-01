Ось як треба косити траву біля будинків і доріг – поради Київзеленбуд

У "Київзеленбуд" пояснили, яка є різниця між газоном і трав'яним покривом. Читайте далі та дізнайтеся більше про мавританські газони та дикорослі трави!

Олексій Король, генеральний директор КО "Київзеленбуд", зазначив, що трава біля будинків та вздовж доріг має бути на рівні 5-7 сантиметрів, проте це не всюди так через специфіку ландшафту та техніки.

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З тримером чи ручною мотокосою на нерівній поверхні практично неможливо витримувати норму висоти покосу в 5-7 сантиметрів від землі. У парках же поверхня рівна й на машинах автоматично виставляється висота зрізання трави.

Газон створюється під час капітальних ремонтів парків і скверів, їх реконструкцій, будівництва нових парків. Називати газоном будь-що, що зростає поряд з будинком чи вздовж дороги, не можна. Це не газон, це трав'яний покрив. Газон – це ділянка зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом газонних трав", – пояснив Олексій Король.

Ще є мавританські газони. Вони, на відміну від партерних і звичайних, яким потрібен полив, розраховані на природне зволоження. На них не можна ходити чи лежати, адже це декоративна й екологічна річ. А косити їх треба двічі на рік – навесні й восени. Це потрібне, щоб дати піднятися квітам і щоб зрізати квіти, що відцвіли.

Здебільшого дикороси в умовах міста – це карантинні бур'яни. Або просто бур'яни. Амброзія, борщівник, ценхрус якірцевий – знані карантинні рослини, що викликають алергію, опіки й рани. Усі бур'яни агресивні й витісняють трави нашої природної зони", – розповів він.

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