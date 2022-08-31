Стало відомо, скільки грошей отримала Укрпошта від продажу марок в онлайн-магазинах

Ажіотаж навколо патріотичних марок та їдких марок на воєнну тематику дозволяє Укрпошті розвиватися в сучасних непростих умовах для бізнесу. А відкриття онлайн-магазинів на eBay та Amazon лише збільшило наплив клієнтів.

Так, Укрпошта ось уже три місяці продає свої марки на популярних американських маркетплейсах eBay та Amazon. За весь цей період продажі склали 5,3 мільйона гривень. Про це розповів генеральний директор компанії Ігор Смілянський на своїй сторінці у Facebook.

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Ну що – відповідаю на мою улюблену рубрику "Ви б не марки випускали, а краще б...". Раніше ми стали першою поштою світу, що відкрила свій магазин на Amazon та eBay. Тепер ми в такому ж статусі, але вже з позначкою "top- rated seller" на eBay! Що це означає? Що ми витримали всі досить високі стандарти і за якістю обробки замовлень, і за відповідями клієнтам, і, що головне, щодо термінів міжнародної доставки, – написав Ігор Смілянський.

За словами гендиректора Укрпошти, третина замовлень припадає на США. Крім того, найактивнішими були покупці з Німеччини, Канади, Великої Британії та навіть Гонконгу.

Перехід на міжнародний ринок відкрив нам можливості для розвитку в умовах війни, – додав Смілянський.

Частину отриманих доходів від продажу марок та іншої продукції на eBay та Amazon поштовий оператор віддасть на благодійність.

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