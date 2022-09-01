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Укрзалізниця запустила ігротеку та повернула шахи до поїздів

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Укрзалізниця запустила ігротеку та повернула шахи до поїздів - фото 1

Укрзалізниця запустила ігротеку у своїх потягах: шахи, шашки, нарди та настільна гра "Залізниця". Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Безплатну ігротеку планують розширювати найближчим часом. До того ж придбати додаткові ігри можна буде у провідника. Про це повідомили в Укрзалізниці.

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Так, ми дійсно вважаємо, що це на часі, адже настільні ігри допомагають зняти стрес, розвивають логічне та стратегічне мислення, а ще – це приємний безплатний бонус до мандрівки потягом!" – зазначили в Укрзалізниці.

У 100 вагонах таких довгих маршрутів, як до Відня, Будапешта, Варшави, Хелма, Перемишля та Ужгорода можна буде зіграти кілька партій.

Укрзалізниця запустила ігротеку та повернула шахи до поїздів - фото 512393

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