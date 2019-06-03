Ось чому жінкам необхідно пересідати на велосипеди

Усього п'ять додаткових хвилин на велосипеді допомагають жінкам краще контролювати вагу на порозі менопаузи, показало дослідження. Саме тому фахівці рекомендують представницям прекрасної половини людства віддавати перевагу цьому виду транспорту.

Згідно з висновками, які були зроблені фахівцями Гарвардської школи громадської охорони здоров'я у США, невелике збільшення навантаження у вигляді їзди на велосипеді допомагає жінкам при настанні менопаузи краще захищатися від набору ваги.

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Збільшення часу, проведеного в сідлі велосипеда, зменшує приріст ваги з роками. Чим більше жінка проводить часу на велосипеді, – тим краще, – заявили автори дослідження.

Цій заяві передувало вивчення рівня фізичної активності та коливань ваги у 18 тисяч жінок, за якими спостерігали протягом 16 років. Результати показали, що учасниці проекту набрали в середньому за період спостережень 9,3 кг додаткової ваги. Водночас дослідники констатували: хоча в міру прожитих років вагу набрали всі учасниці, у деяких жінок прибавка в вазі обмежилася кількістю, що не перевищує 5% від початкової маси тіла, тоді як в інших значно перевищила цей поріг.

Зокрема, автори праці з'ясували, що жінки, які витрачали на велосипедну їзду понад 4 годин на тиждень, на 26% рідше набирали вагу, що перевищує 5% від колишньої маси тіла.

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