Названо продукти, які допомагають зменшити головний біль

Іноді вживання продуктів допомагає впоратися з головним болем не гірше за препарати. Розповідаємо вам, що потрібно з'їсти або випити, аби у вас не боліла голова.

Молоко. У разі головного болю фахівці рекомендують випити склянку не дуже жирного молока. Вживання молока дозволяє знизити больові відчуття завдяки високій концентрації калію та кальцію в ньому. До речі, у жінок саме падіння рівня кальцію у крові виявляється частою причиною головного болю перед початком "критичних" днів.

І ще: Від цієї популярної ранкової звички слід відмовитися

Жирна риба. У ній міститься багато вітамінів групи B і насичених кислот омега-3. Їх комплекс забезпечує протибольовий ефект.

Фрукти. Нерідко головний біль – це сигнал організму про те, що знизився рівень деяких поживних речовин у крові. Фрукти, перш за все, яблука і лимони, допомагають зменшити головний біль, оскільки ефективно відновлюють баланс відсутніх речовин – глюкози, мінералів, вітамінів.

Гречка, мигдаль, курага, банани, авокадо, насіння. Всі ці продукти багаті магнієм, який допомагає при нападах головного болю, розслабляючи судини. Завдяки цьому поліпшується кровообіг у головному мозку.

Чорний чай з цукром. При додаванні цукру в заварку активізується виділення катехінів – речовин, яким притаманний виражений аналгезуючий ефект. Багатьом людям з різних підручних засобів зняття головного болю допомагає саме цей – пиття досить міцного солодкого чаю. Також він дуже ефективний у тих випадках, коли головний біль викликається зневодненням.

Читайте також: Названі ідеальні способи запобігти похміллю