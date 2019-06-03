Скільки потрібно відпочивати, щоб нормально жити

Навіть найвідданішим трудоголікам обов'язково потрібен відпочинок, тому вчені дослідили, скільки ж днів у році варто присвятити собі та релаксу. Виявилось, що це необхідно для здоров'я.

Науковці з Університету в Огайо провели масштабне дослідження, яке показало, скільки днів потрібно виділяти на відпочинок. З'ясувалось також, що навіть чотири дні поспіль без роботи допомагають позбутись стресу та покращити здоров'я. Але обмежуватись лише цією цифрою за весь рік не варто!

І ще: Готуйтесь до мандрів: 10 країн для бюджетних подорожей

Дослідження показало, що люди, які мають відпустку менше, аніж 21 день за рік, мають на 37% більше ризиків померти передчасно, аніж ті, хто проводить більше часу поза робою. Медики пояснюють, що після тижня відпочинку у людей зменшується кількість біомаркерів, які відповідають за старіння.

Найкращим варіантом для відпустки – через кожні 62 робочі дні, але не рідше аніж раз у три місяці. Звісно ж, так не завжди виходить, але не варто взагалі нехтувати можливістю вирватись з роботи та відпочити.

Скільки обов'язково треба відпочивати

Читайте також: Секс, наркотики, Амстердам: як організувати подорож, яка запам'ятається назавжди