Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Ось чому варто розгадувати кросворди та судоку

  • 5
Кросворди і судоку позитивно впливають на когнітивні здібності - фото 1
Кросворди і судоку позитивно впливають на когнітивні здібності

Час, який багато людей поважного віку проводять за розв'язанням кросвордів і судоку, витрачається зовсім недаремно. Нові дослідження вчених британського Університету Ексетера показали, що головоломки з числами і буквами дозволяють довше зберігати пам'ять й інші здібності.

Енн Корбетт і її команда використовували дані масштабного обстеження PROTECT, у рамках якого були зібрані дані про стан головного мозку і когнітивних здібностей майже у 20 тисяч британців у віці від 50 до 93 років, а також інша інформація про здоров'я та спосіб життя.

І ще: П'ять причин появи сивини у ранньому віці

Виявилося, що люди, які захоплюються літерними (як кросворди) або цифровими (як судоку) головоломками, демонструють кращі результати у виконанні тестів на цілий ряд когнітивних здібностей.

Відзначається, що короткочасна пам'ять у таких людей виявляється в середньому на вісім років "молодшою", ніж їх біологічний вік.

Сподіваємося, це стимулює людей регулярно замислюватися про стан свого мозку і про те, чи не варто приділяти час головоломкам або іншим корисним вправам або змінити стиль життя, щоб підтримати його здоров'я, – сказала Енн Корбетт.

Людям поважного віку надзвичайно корисно розв'язувати головоломки - фото 328450

Автори відзначають, що їхня робота демонструє користь подібних вправ далеко не вперше. Так, раніше було показано, що і ознаки деменції у тих літніх людей, які захоплюються головоломками, також проявляються пізніше.

Читайте також: Як правильно вимірювати тиск: відповідь медиків

Джерело: Naked Science
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Форсаж через 18 років: як змінилися актори улюбленого фільму
  • 13 травня, 18:21
  • 1088
Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
  • 14 травня, 12:23
  • 296
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1474035
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Україна Новини