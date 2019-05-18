Ось чому варто розгадувати кросворди та судоку

Час, який багато людей поважного віку проводять за розв'язанням кросвордів і судоку, витрачається зовсім недаремно. Нові дослідження вчених британського Університету Ексетера показали, що головоломки з числами і буквами дозволяють довше зберігати пам'ять й інші здібності.

Енн Корбетт і її команда використовували дані масштабного обстеження PROTECT, у рамках якого були зібрані дані про стан головного мозку і когнітивних здібностей майже у 20 тисяч британців у віці від 50 до 93 років, а також інша інформація про здоров'я та спосіб життя.

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Виявилося, що люди, які захоплюються літерними (як кросворди) або цифровими (як судоку) головоломками, демонструють кращі результати у виконанні тестів на цілий ряд когнітивних здібностей.

Відзначається, що короткочасна пам'ять у таких людей виявляється в середньому на вісім років "молодшою", ніж їх біологічний вік.

Сподіваємося, це стимулює людей регулярно замислюватися про стан свого мозку і про те, чи не варто приділяти час головоломкам або іншим корисним вправам або змінити стиль життя, щоб підтримати його здоров'я, – сказала Енн Корбетт.

Автори відзначають, що їхня робота демонструє користь подібних вправ далеко не вперше. Так, раніше було показано, що і ознаки деменції у тих літніх людей, які захоплюються головоломками, також проявляються пізніше.

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