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П'ять причин появи сивини у ранньому віці

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Причин ранньої сивини може бути безліч - фото 1
Причин ранньої сивини може бути безліч

Сивина у волоссі – це природний і майже неминучий наслідок вікових процесів. Але у деяких випадках наше волосся сивіє занадто швидко. Розповідаємо, що може вплинути на цей процес?

Куріння. У завзятих курців, а також у тих людей, які проживають з ними поруч і змушені постійно вдихати тютюновий дим, волосся сивіє швидше. Сигаретний дим сприяє прискореній зміні кольору волосся через те, що в ньому міститься підвищений рівень вільних радикалів.

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Шкідливі викиди. Токсини та забруднювачі, які присутні в отруєному повітрі, можуть прискорювати появу сивини. Як і у випадку з сигаретами, основними винуватцями є вільні радикали, що містяться у цих викидах, які змішуються з атмосферою, що оточує людину.

На появу сивини може впливати безліч факторів - фото 328328

Аутоімунні хвороби. Якщо ви страждаєте від будь-яких аутоімунних хвороб, то це може привести до прискореної втрати волосся або швидкого настання сивини.

Стрес. Підвищений рівень стресу викликає цілу низку ускладнень в області здоров'я, це одна з основних причин випадіння волосся. Також при посиленому стресі волосся швидше покривається сивиною.

Гормональні зміни. Через зміни в гормонах, що відбуваються в організмі, волосся можуть змінити текстуру, щільність і навіть колір.

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Джерело: medikforum
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