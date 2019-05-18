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Як правильно вимірювати тиск: відповідь медиків
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Як правильно міряти тиск і коли звертатися до лікаря – розповіли у МОЗ. Виявилось, що майже кожен третій дорослих українець має підвищений тиск, а кожен другий не підозрює про це.
У Міністерстві охорони здоров'я продовжують ділитись важливою та корисною інформацією для українців на своєму офіційному акаунті в соцмережі Facebook. Цього разу медики разом з лікарем-кардіологом Ларисою Міщенко розповіли про артеріальну гіпертензію, тобто підвищений артеріальний тиск.
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"Регулярне вимірювання артеріального тиску допоможе вчасно виявити проблеми зі здоров’ям, на початковому етапі та звернутися до лікаря і уникнути небажаних наслідків", – наголошують фахівці.
Що потрібно знати про артеріальний тиск:
- Оптимальним тиском для здорової дорослої людини є 120/80 мм.рт.ст.
- Якщо ваш тиск під час перевірки вдома сягнув позначок 135/85 мм рт.ст., тоді варто звернутися до лікаря.
- У Європейському товаристві кардіологів погодили, що тиск 140/90 мм рт.ст. і вище є причиною для встановлення діагнозу артеріальної гіпертензії.
Як правильно вимірювати тиск:
- У спокійному місці відпочити 5 хвилин, тоді сісти, спертись на спинку стільця, а ноги тримати на підлозі.
- За півгодини до вимірювання краще утриматись від активних фізичних вправ, алкоголю, напоїв з кофеїном та куріння.
- Потрібно використовувати манжетку відповідних розмірів. Стандартна підходить для більшості людей: її ширини 12-13 см, а довжина – 35.
- Манжетку потрібно розмістити на плечі на рівні серця за 2-3 см вище ліктьового згину. Руки варто вільно покласти на стіл.
- Вимірювати тиск потрібно щонайменше двічі з перервою у хвилину, а тоді обрати середній показник.
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