Ось чому професія бортпровідника не така вже й романтична

Якщо ви колись мріяли стати бортпровідником, аби щодня відкривати для себе нові міста та країни, у нас для вас не вельми позитивна новина. З'ясувалося, що стюардеси регулярно потерпають від п'яних пасажирів, які не нехтують пускати у бій не лише палкі слівця, а й кулаки.

Дослідження, проведене компанією Direct Line Travel Insurance, показало, що деякі пасажири приймають великі дози ліків на борту або п'ють так багато, що не можуть вийти з літака без допомоги бортпровідника.

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DirectLine провела опитування вибірки з 100 бортпровідників і понад 2000 пасажирів, щоб з'ясувати, наскільки поширеною є проблема непристойної поведінки клієнтів авіакомпаній. Бортпровідники відповідали, що приблизно п'ять відсотків пасажирів торік були занадто п'яні або одурманені ліками, щоб вийти з літака без сторонньої допомоги у разі аварії.

Понад дві третини бортпровідників (68 відсотків) говорять, що кількість випадків вживання алкоголю та самолікування на борту збільшилася. За даними статистики, чотири з десяти бортпровідників торік постраждали від фізичного насильства з боку пасажирів, які були у наркотичному сп'янінні або під впливом великої дози ліків, таких як знеболювальні або транквілізатори. Кожен четвертий бортпровідник також піддавався сексуальним домаганням з боку п'яних пасажирів (стать тих і інших не уточнюється).

Таким чином, за минулий рік 38 відсотків бортпровідників піддалися фізичному насильству, сім відсотків - сексуальним домаганням, і 46 відсотків страждали від словесних образ.

В авіакомпаніях зростає занепокоєння з приводу того, що пасажири мають цілодобовий доступ до алкоголю в аеропортах. Прийом як легальних, так і нелегальних речовин перед посадкою в літак або під час польоту стає проблемою для персоналу, якому доводиться мати справу з недисциплінованими пасажирами.

Багато пасажирів, які приймають ліки за рецептом, пояснюють, що це допомагає заспокоїти нерви перед польотом. 24 відсотки приймають антидепресанти або таблетки проти тривожності, такі як прозак, і 21 відсоток - снодійне. За даними опитування, іншими популярними засобами для заспокоєння є м'язові релаксанти та нелегальні наркотики.

Пасажири часто не підозрюють, як може поводитися їх організм в повітрі під впливом ліків, алкоголю та змін тиску повітря. А бортпровідники змушені терпіти, оскільки вони виявляються в пастці на борту, коли пасажири поводяться непристойно.

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