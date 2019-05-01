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Ось чому не варто допомагати дітям з уроками

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Діти, яким допомагають батьки, мають нижчі результати - фото 1
Діти, яким допомагають батьки, мають нижчі результати

Школярі, яким батьки перевіряють домашні завдання, отримують оцінки нижчі за тих, хто все робить сам. До такого висновку дійшли дослідники з Університету Ов'єдо (Іспанія).

Учені проаналізували успішність понад 26 000 школярів 13-14 років на контрольних у 2010 році.

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Також дослідники з'ясували, що 86% мам і 63% татів запитують у підлітків, що їм задали, а 61% і 47% відповідно перевіряють, чи всі уроки зроблені. Четверо з десяти батьків допомагають дітям розв'язувати завдання та писати твори.

Психологи виділили два підходи у вихованні: комунікативний і контролюючий. В основі першого – спілкування: батьки цікавляться, як у дитини справи в школі, про що розповідали на уроці, які у неї стосунки з однокласниками, але не заглиблюються у виконання домашніх завдань. Другий підхід заснований на контролі: батьки питають у дитини, що задали, кажуть їй, що потрібно зробити, а також перевіряють результат.

Батькам не варто контролювати дітей - фото 324982
Батькам не варто контролювати дітей

Самостійні школярі отримують у сумі на 20 балів (з огляду на десятибальну систему оцінки) більше, ніж учні, які звикли чекати допомоги. Відзначається, що другі відстають від перших приблизно на півріччя.

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Джерело: Elmundo
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