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Науковці дізналися, як шоколад впливає на роботу мозку

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Як шоколад впливає на роботу мозку - фото 1
Як шоколад впливає на роботу мозку / pexels

Згідно з дослідженням вчених з Італії, щоденне вживання шоколаду може покращувати мозкову діяльність людини. Шоколад, який зроблений з какао, може покращувати пам'ять і процеси візуального сприйняття.

Дослідники з Університету Л'Акуїла в Італії визначили, що натуральні хімічні елементи, які містяться в какао, можуть мати терапевтичний ефект для функцій мислення людини. Наприклад, поліфеноли, що містяться в какао і чорному шоколаді, підвищують рівень спокою і задоволення людини, а флаваноли можуть вирішити проблему вікового погіршення пам'яті.

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Шоколад покращує мозкову активність - фото 324417
Шоколад покращує мозкову активність

Вчені досліджували, як щоденне вживання шоколаду в різних кількостях впливає на роботу мозку. Виявилося, для людей у похилому ​​віці шоколад сприяв кращій увазі і пам'яті. Найбільш позитивно шоколад впливав на тих, у кого були легкі когнітивні розлади і проблеми з пам'яттю.

У здорових людей шоколад також викликав поліпшену мозкову активність. Проте, надмірне споживання шоколаду може нести і потенційні ризики, пов'язані з великою кількістю калорій, додавання цукру і молока, а також наявності в ньому токсичних кофеїну і теоброміну. Крім можливого ожиріння, вчені підрахували, що вживання приблизно 85 плиток шоколаду може привести до отруєння.

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Джерело: sciencealert
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