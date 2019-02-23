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Сп'яніла Настя Каменських і відверта Оля Цибульська: зірковий огляд тижня
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу
Вам сподобається: Обурена Оля Полякова та гаряча Каменських: спекотний огляд тижня (18+)
Почнемо зі співачки Тіни Кароль, котра цього тижня викладала у мережу низку спокусливих світлин. Вибрати якусь із них було дуже складно, але ми змогли це зробити. Прихильники буквально засипали Тіну компліментами, нахвалюючи її ніжки та апетитні форми.
А ми йдемо далі. Цього тижня епатажна Оля Полякова поділилася світлиною зі зйомок нового кліпу на пісню "Лед тронулся". Співачка наголошує, що відеоробота буде присвячена дітям. Готуємось до прем'єри ;)
А це фото неабияк розбурхало користувачів Instagram, адже на ньому Наталя Могилевська постала в абсолютно новому для себе образі. Перед її шанувальниками постала ніжна та зворушлива Наталка, на яку всі так давно чекали. Прихильники зірки похвалили зміни в образі, а також наголосили, що так вона виглядає значно молодшою, аніж є. Ми ж нагадаємо, що їй – 43 роки, але на свій вік вона зовсім не виглядає!
Це відео однозначно вартує вашої уваги. Український борець Жан Беленюк виклав на своїй сторінці ролик, у якому він показує, наскільки сильно йому хочеться потрапити до шоу-балету співачки MARUV. Принагідно нагадуємо, що через лічені години стартує фінал Нацвідбору на Євробачення-2019. Не забудьте підтримати своїх фаворитів СМС'кою!
А ми продовжуємо тему Євробачення. Оля Цибульська розповіла, чому вона вирішила не брати участь у цьогорічному Нацвідборі. 33-річна співачка зізнається, що у "її віці" жінка вже не хоче випробовувати свої сили, адже вона в них уже впевнена. Втім, вона не заперечує, що через рік її життєві позиції можуть дещо змінитися. Ох же ж ці непостійні жінки ;)
Ще одне миле відео, яке ми просто не могли оминути. Супермодель Алла Костромічова виклала зворушливий ролик зі своїм синочком. Алла також попросила своїх підписників не забувати говорити дуже важливі для кожного слова: "Я тебе люблю". От візьміть зараз телефон і наберіть своїх рідних, аби нагадати їм про те, що ви їх дуже любите. Пам'ятайте, що теплі слова окриляють кожного!
Ми просто обожнюємо спостерігати за життям цієї щасливої сім'ї. Ресторатор Микола Тищенко та його дружина Алла не перестають ділитися милими та радісними світлинами зі своїм синочком Давидом. Буквально на днях малюк відсвяткував свій другий день народження, з чим його і вітаємо.
Ця серія фото теж не залишить вас байдужими. Ігор Кузьменко, партнер Наталі Могилевської, з яким їй вдалося виграти "Танці з зірками", поділився милими світлинами зі своєю чарівною донечкою, якій на днях виповнилося 6 місяців. Принцеса росте на очах :)
А Настя Каменських показала, як вона відсвяткувала 5 мільйонів переглядів її відеороботи на пісню "Попа, как у Ким". Якщо ви ще не бачили гарячий кліп Насті – вам сюди!
Уквітчаний Сергій Бабкін з'явиться у березневому номері журналу ELLE. Співак обіцяє дуже відверту та глибоку розмову, яка не залишить нікого байдужим.
Завершимо добірку іменинницею Ріаною, котра цього тижня святкувала свій 31-ий день народження. Якщо ви – фанат співачки – не полінуйтесь привітати її у коментарях під її святковим постом ;)
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