На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Обурена Оля Полякова та гаряча Каменських: спекотний огляд тижня (18+)
-
- 1674
Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу
Вам сподобається: Олег Винник поставив своїх шанувальниць перед непростим вибором
Почнемо з поста Олі Полякової, який розділив її підписників на два табори: одні підтримали співачку, а інші – висловили своє обурення. Отже, суперблондинка виклала у мережу кадри зі свого кліпу та відеороботи Світлани Лободи. І запитала: "Збіг?". Тут на Олю посипався шквал критики від фанів Лободи, які вважають, що Поляковій просто нічим зайнятися. До слова, свій новий кліп Лобода випустила після Полякової. Гортайте серію:
А цим фото Настя Каменських агітує переглянути її нову відеороботу на пісню "Попа, как у Ким". Зазначимо, що за лічені дні кліп подивилися понад 2 мільйони разів. У-успіх!
А ми продовжуємо. Чарівна дружина українського ресторатора Миколи Тищенка Алла не перестає ділитися пікантними фотографіями. Красуня виклала фото у купальнику, яке неабияк припало до душі її підписникам. Погодьтеся, виглядає вона приголомшливо.
Повз це фото ми просто не могли пройти. Дженніфер Лопес показала своїм прихильникам, як вона готується до вручення музичної премії Grammy 2019. Ох же ж ця Джей Ло ;)
На днях одна з суддів проекту Топ-модель по-українськи Соня Плакидюк святкувала свій 30-ий день народження. З цієї нагоди талановитий фотограф виклала у мережу дещо провокативне фото, на якому вона позує в халаті, ледь приховуючи свій пишний бюст. Не дарма деякі підписники написали, що "тему грудей не розкрито" о_О
Останнє гаряче фото на сьогодні. Чарівна актриса Зої Кравіц, яку ви точно бачили в другій частині "Фантастичних звірів", виклала у мережу надзвичайно гарячі фото. Дівчина позує без спідньої білизни, прикриваючись одним лиш кавуном. Не дивно, що її прихильники буквально засипали компліментами та схвальними відгуками.
Ще одне фото, яке ми не могли оминути своєю увагою. Зіграймо на контрасті. Співак Сем Сміт просто обожнює викладати у мережу кумедні фотографії, не боячись виглядати дещо безглуздим і смішним. Цього разу на його сторінці в Instagram з'явилася світлина, на якій він позує в халаті та туфлях на підборах. Вельми несподівано ;)
Милота зашкалює. 23-річна співачка Дуа Ліпа цьогоріч отримала відразу дві статуетки Grammy, і просто не могла не викласти у мережу фотодокази. Вітаємо її та бажаємо примножувати кількість нагород у геометричній прогресії.
Цього тижня кохання буквально витало у повітрі і це не дивно, адже на днях весь світ святкував День святого Валентина. Наші зірки теж не відставали, викладаючи у соцмережі милі сімейні фото та розповідаючи свої історії. От Оля Цибульська розкрила свій секрет сімейного щастя. Вона впевнена, що він криється у вмінні пробачати та у великій любові. А ще вона переконана, що будь-яку ситуацію можна вирішити за допомогою поцілунку. Погоджуєтесь?
Ох же ж витівник цей Сергій Бабкін. Він виклав кумедне фото на своїй сторінці та попросив прихильників придумати до нього назву. Один із наших найулюбленіших – "Коли економиш гарячу воду...". Ми, звичайно ж, надіємось, що Сергію та його команді не потрібно було економити воду в Ужгороді, але хтозна, хтозна.
Наостанок залишимо вам трохи KAZKA. Ви ж пам'ятаєте, що сьогодні – другий півфінал Нацвідбору на Євробачення 2019, в якому колектив виступить зі своєю композицією Apart. Самі ж виконавці наголошують на тому, що ця пісня "маніфест: кохайте, попри зовнішність, соціальні відмінності, правила і форми. Кохайте щиро та відверто. Кохайте всім серцем. Почуття не бояться ні стереотипів, ні комплексів. Страхи живуть в нас, і ми спроможні їх перемогти".
Читайте також: All for the love: співак Ivan NAVI закликає голосувати за любов на Нацвідборі 2019
- 17 лютого
-
22:15Голос країни 9 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
21:53Три поради, які допоможуть схуднути без зайвих зусиль
-
21:26В Амстердамі закриють Квартал червоних ліхтарів: названо причину
-
20:51Дуже романтично: зірка Гри престолів показав торс у новій рекламі
-
20:22Це приємне заняття зміцнює стосунки
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
19:53Сексуальна Beyonce підкорила фанатів гарячим образом
-
19:24Чому яблука корисні для здоров'я: відповідь медиків
-
18:55Ще швидше: у NASA назвали дату доставки людей на Місяць
-
18:24Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри
-
17:54Ангел Victoria's Secret похизувалась формами у купальнику
-
17:25Дівчина тижня: спокуслива та гаряча ведуча Орла і Решки Аліна Астровська
-
16:47Джамала відверто висловилася про вокал KAZKA
-
16:17Тату-майстер показав життя троянди на 70 людях: відеофакт
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:49Культуристка шокувала мережу грудьми дивної форми: відеофакт
-
15:31Синоптик попередила про похолодання в Україні
-
15:16Сестра Бориса Джонсона роздяглася у прямому ефірі: відео (18+)
-
14:52Жінка-змія: володарку найвідоміших сідниць розкритикували в мережі
-
14:19Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень тижня
-
13:45Джамала показала унікальні знімки із закулісся Нацвідбору
-
13:13XYECLA: у Каліфорнії водія Tesla попросили замінити вульгарний номер
-
12:30Суддям ганьба: реакція соцмереж на провальний виступ KAZKA на Нацвідборі 2019
-
11:47Безлюдні курорти Туреччини: де відпочити на самоті
-
11:20Усик – Повєткін: названа дата бою боксерів у суперважкій вазі
- 17 лютого
-
22:15Голос країни 9 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:22Це приємне заняття зміцнює стосунки
-
17:25Дівчина тижня: спокуслива та гаряча ведуча Орла і Решки Аліна Астровська
-
14:19Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень тижня
-
12:30Суддям ганьба: реакція соцмереж на провальний виступ KAZKA на Нацвідборі 2019
-
11:20Усик – Повєткін: названа дата бою боксерів у суперважкій вазі
-
09:49Гурт Freedom jazz став головним сюрпризом Нацвідбору 2019: відео виступу
-
08:15У Києві бачили авто з вкрай незвичайним тюнінгом
-
00:10Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2019: усі фіналісти
- 16 лютого
-
22:09Нацвідбір на Євробачення 2019: результати голосування 2 півфіналу
-
20:22Обурена Оля Полякова та гаряча Каменських: спекотний огляд тижня (18+)
-
19:00Нацвідбір на Євробачення 2019: дивитися онлайн другий півфінал
-
16:3110 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
-
13:14Моделі 90-х: як змінилася німецька супермодель Клаудія Шиффер (18+)
-
09:20Названі найпопулярніші сайти серед українців
-
08:15Прогноз погоди 16 лютого в Україні
- 15 лютого
-
21:13Ломаченко розповів, коли настане кінець його кар'єрі
-
18:34Голкіпер Шахтаря П'ятов вчетверте став батьком
-
16:11Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
-
13:20Декларація – 3 в 1: пародія на Тимошенко, Зеленського і Ляшка підірвала мережу
-
11:20Яким спортом займатися у різному віці: поради фахівців
-
08:11Стрітення Господнє 2019: що не можна робити у свято 15 лютого
- 14 лютого
-
22:36Олімпіакос – Динамо: відео голів та огляд матчу Ліги Європи
-
20:21Я від тебе зубожію: політичні валентинки порвали мережу
-
17:35Анекдоти про День святого Валентина: найкращі жарти 14 лютого