Обурена Оля Полякова та гаряча Каменських: спекотний огляд тижня (18+)

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу

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Почнемо з поста Олі Полякової, який розділив її підписників на два табори: одні підтримали співачку, а інші – висловили своє обурення. Отже, суперблондинка виклала у мережу кадри зі свого кліпу та відеороботи Світлани Лободи. І запитала: "Збіг?". Тут на Олю посипався шквал критики від фанів Лободи, які вважають, що Поляковій просто нічим зайнятися. До слова, свій новий кліп Лобода випустила після Полякової. Гортайте серію:

А цим фото Настя Каменських агітує переглянути її нову відеороботу на пісню "Попа, как у Ким". Зазначимо, що за лічені дні кліп подивилися понад 2 мільйони разів. У-успіх!

Настя Каменських закликає дивитися її новий кліп

А ми продовжуємо. Чарівна дружина українського ресторатора Миколи Тищенка Алла не перестає ділитися пікантними фотографіями. Красуня виклала фото у купальнику, яке неабияк припало до душі її підписникам. Погодьтеся, виглядає вона приголомшливо.

Дружина Миколи Тищенка ділиться спокусливими фото

Повз це фото ми просто не могли пройти. Дженніфер Лопес показала своїм прихильникам, як вона готується до вручення музичної премії Grammy 2019. Ох же ж ця Джей Ло ;)

Дженніфер Лопес приголомшує своєю красою

На днях одна з суддів проекту Топ-модель по-українськи Соня Плакидюк святкувала свій 30-ий день народження. З цієї нагоди талановитий фотограф виклала у мережу дещо провокативне фото, на якому вона позує в халаті, ледь приховуючи свій пишний бюст. Не дарма деякі підписники написали, що "тему грудей не розкрито" о_О

Соня Плакидюк розбурхала мережу

Останнє гаряче фото на сьогодні. Чарівна актриса Зої Кравіц, яку ви точно бачили в другій частині "Фантастичних звірів", виклала у мережу надзвичайно гарячі фото. Дівчина позує без спідньої білизни, прикриваючись одним лиш кавуном. Не дивно, що її прихильники буквально засипали компліментами та схвальними відгуками.

Зої Кравіц прикрила кавуном своє голе тіло

Ще одне фото, яке ми не могли оминути своєю увагою. Зіграймо на контрасті. Співак Сем Сміт просто обожнює викладати у мережу кумедні фотографії, не боячись виглядати дещо безглуздим і смішним. Цього разу на його сторінці в Instagram з'явилася світлина, на якій він позує в халаті та туфлях на підборах. Вельми несподівано ;)

Сем Сміт одягнув каблуки, чим розвеселив шанувальників

Милота зашкалює. 23-річна співачка Дуа Ліпа цьогоріч отримала відразу дві статуетки Grammy, і просто не могла не викласти у мережу фотодокази. Вітаємо її та бажаємо примножувати кількість нагород у геометричній прогресії.

Цього тижня кохання буквально витало у повітрі і це не дивно, адже на днях весь світ святкував День святого Валентина. Наші зірки теж не відставали, викладаючи у соцмережі милі сімейні фото та розповідаючи свої історії. От Оля Цибульська розкрила свій секрет сімейного щастя. Вона впевнена, що він криється у вмінні пробачати та у великій любові. А ще вона переконана, що будь-яку ситуацію можна вирішити за допомогою поцілунку. Погоджуєтесь?

Цибульська розповіла про секрет щасливої сім'ї

Ох же ж витівник цей Сергій Бабкін. Він виклав кумедне фото на своїй сторінці та попросив прихильників придумати до нього назву. Один із наших найулюбленіших – "Коли економиш гарячу воду...". Ми, звичайно ж, надіємось, що Сергію та його команді не потрібно було економити воду в Ужгороді, але хтозна, хтозна.

Сергій Бабкін виклав кумедне фото з ванної

Наостанок залишимо вам трохи KAZKA. Ви ж пам'ятаєте, що сьогодні – другий півфінал Нацвідбору на Євробачення 2019, в якому колектив виступить зі своєю композицією Apart. Самі ж виконавці наголошують на тому, що ця пісня "маніфест: кохайте, попри зовнішність, соціальні відмінності, правила і форми. Кохайте щиро та відверто. Кохайте всім серцем. Почуття не бояться ні стереотипів, ні комплексів. Страхи живуть в нас, і ми спроможні їх перемогти".

KAZKA назвала пісню Apart маніфестом

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