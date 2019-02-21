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Тоді і зараз: як змінилися найвідоміші українські зірки за час своєї кар'єри

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Найвідоміші українські співачки - фото 1
Найвідоміші українські співачки

Ми пам'ятаємо, як вони починали свою кар'єру, а тепер це найвідоміші українські співачки. Подивіться, якими були ці розкішні жінки у 2000-х!

Тіна Кароль, Настя Каменських, Гайтана, Наталія Могилевська, Наталка Карпа починали свою кар'єру у 2000-х. Тепер вони – розкішні співачки, якими захоплюються мільйони!

Це цікавр: Настя Каменських відверто розповіла про свої сексуальні вподобання

Тіна Кароль

Тіна Кароль: фото тоді і зараз - фото 308875
Тіна Кароль: фото тоді і зараз
Тіна Кароль: фото тоді і зараз - фото 308879
Тіна Кароль: фото тоді і зараз

Тіна Кароль починала як солістка Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Представляла Україну на Євробаченні 2006 у Греції композицією "Show Me Your Love". Там співачка отримала сьоме місце.

Зараз Тіна Кароль бере участь у різних телепроектах, наприклад, є тренером "Голосу країни". Ледь не щороку поп-діва стає найкрасивішою жінкою України. При цьому вона активно гастролює з сольними концертами і збирає великі зали.

Настя Каменських

Настя Каменських: фото тоді і зараз - фото 308878
Настя Каменських: фото тоді і зараз
Настя Каменських: фото тоді і зараз - фото 308881
Настя Каменських: фото тоді і зараз

NK, як її тепер називають, або Настя Каменських почала сольну кар'єру у 2017 році. До того красуня була учасницею дуету "Потап і Настя".

Сьогодні зірку запрошують до участі у телевізійних шоу. Також вона є членом журі шоу "Х-фактор". Нещодавно NK запустила власний бренд одягу для занять спортом "NKsport", який вже став популярним в Україні та світі.

Гайтана

Гайтана: фото тоді і зараз - фото 308876
Гайтана: фото тоді і зараз
Гайтана: фото тоді і зараз - фото 308880
Гайтана: фото тоді і зараз

Гайтана – українська співачка, з африканським корінням. Вона поєднує у своїй творчості соул, джаз, фолк та танцювальну стилістику. Сольну кар'єру розпочала у 2003 році з першим альбомом "О тебе". У 2012 році співачка представляла Україну на Євробаченні з піснею "Be My Guest" та посіла 15 місце.

У 2016-му співачка повертається у шоу-бізнес після тривалої перерви. Зараз Гайтана активно бере участь у телевізійних проектах та продовжує співочу кар'єру.

Наталя Могилевська

Наталя Могилевська: фото тоді і зараз - фото 308883
Наталя Могилевська: фото тоді і зараз
Наталя Могилевська: фото тоді і зараз - фото 308882
Наталя Могилевська: фото тоді і зараз

Народна артистка України, співачка, продюсер, телеведуча, актриса – це все про Наталю Могилевську. У 1995 році вона почала сольну кар'єру і залишається досі популярною. Співачка стала українською дівою, якою захоплюються мільйони.

Наталя Могилевська активно бере участь в українському медіапросторі: виграла шоу "Танці з зірками", була у складі журі музичного проекту "Голос", а також видала свою книгу "Худеем вместе".

Наталка Карпа

Наталка Карпа: фото тоді і зараз - фото 308884
Наталка Карпа: фото тоді і зараз
Наталка Карпа: фото тоді і зараз - фото 308877
Наталка Карпа: фото тоді і зараз

Наталка Карпа відома українська співачка, продюсерка та радіоведуча з Західної України. Пісні співачки ротуються також на польських радіостанціях. Також Карпа у 2013 році здійснила світовий етно-тур по країнах з українською діаспорою.

Зараз зірка займається не тільки музикою. а й випускає власні парфуми "Soncezalezhna by Karpa".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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