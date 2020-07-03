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Олена Зеленська одужала від COVID-19: як почувається перша леді

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Олена Зеленська одужала від коронавірусу - фото 1
Олена Зеленська одужала від коронавірусу

Олена Зеленська, дружина президента України видужала від коронавірусу. Розповідаємо, як себе почуває перша леді та якими є наслідки інфікування COVID-19.

Про те, що Олена Зеленська одужала розповіли на офіційній сторінці Офісу Президента України у фейсбуці.

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Зокрема повідомляється про те, що перша леді вже одужала від коронавірусної інфекції COVID-19 та виписалась з лікарні сьогодні, 3 липня.

Вона почувається добре та щаслива знову бути з родиною, – додали у повідомленні.

Також зазначили, що Олена Зеленська все ще потребує продовження лікування від викликаної коронавірусом двобічної пневмонії. Перша леді проходитиме його вдома.

Олена Зеленська продовжить лікування вдома - фото 413890
Олена Зеленська продовжить лікування вдома

Нагадаємо, що 12 червня Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Тоді вона повідомляла, що почувається добре та немає жодних симптомів хвороби. Після цього президент Володимир Зеленський та їх діти теж пройшли тестування – їхні результати негативні. Пізніше її стан погіршився: розвинулась двобічна пневмонія, викликана коронавірусною інфекцією, через що її госпіталізували.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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