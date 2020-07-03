Олена Зеленська одужала від COVID-19: як почувається перша леді

Олена Зеленська, дружина президента України видужала від коронавірусу. Розповідаємо, як себе почуває перша леді та якими є наслідки інфікування COVID-19.

Про те, що Олена Зеленська одужала розповіли на офіційній сторінці Офісу Президента України у фейсбуці.

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Зокрема повідомляється про те, що перша леді вже одужала від коронавірусної інфекції COVID-19 та виписалась з лікарні сьогодні, 3 липня.

Вона почувається добре та щаслива знову бути з родиною, – додали у повідомленні.

Також зазначили, що Олена Зеленська все ще потребує продовження лікування від викликаної коронавірусом двобічної пневмонії. Перша леді проходитиме його вдома.

Олена Зеленська продовжить лікування вдома

Нагадаємо, що 12 червня Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Тоді вона повідомляла, що почувається добре та немає жодних симптомів хвороби. Після цього президент Володимир Зеленський та їх діти теж пройшли тестування – їхні результати негативні. Пізніше її стан погіршився: розвинулась двобічна пневмонія, викликана коронавірусною інфекцією, через що її госпіталізували.

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