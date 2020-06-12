Олена Зеленська хвора на коронавірус: що відомо про її стан

Дружина президента України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Зараз перша леді перебуває на амбулаторному лікуванні – ізольовано від інших членів сім’ї, аби не наражати їх на небезпеку.

Як повідомила сама Олена Зеленська, вона почувається добре та не має жодних симптомів хвороби. Президент Володимир Зеленський та їх діти теж пройшли тестування – їхні результати негативні.

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В Офісі президента наголошують, що під час робочих зустрічей та в побуті перша леді постійно дотримувалася правил карантину та рекомендацій МОЗ, а також, відповідно до вимог протоколу безпеки, регулярно проходила тестування на COVID-19. Результати попереднього тесту, зробленого на початку червня, були негативні.

Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів... Одразу скажу, що почуваюся добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні, – поділилась Зеленська.

Де та коли саме могло відбутися зараження – поки що невідомо. В ОП зазначають, що всім контактним особам уже повідомлено про потенційну небезпеку інфікування. Їм рекомендовано дотримуватися самоізоляції та по можливості також пройти тестування.

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