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Коронавірус Карантин

Олена Зеленська хвора на коронавірус: що відомо про її стан

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Олена Зеленська хвора на коронавірус: що відомо про її стан - фото 1

Дружина президента України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Зараз перша леді перебуває на амбулаторному лікуванні – ізольовано від інших членів сім’ї, аби не наражати їх на небезпеку.

Як повідомила сама Олена Зеленська, вона почувається добре та не має жодних симптомів хвороби. Президент Володимир Зеленський та їх діти теж пройшли тестування – їхні результати негативні.

До теми: Скільки хворих на Covid-19 в Україні станом на 12 червня

В Офісі президента наголошують, що під час робочих зустрічей та в побуті перша леді постійно дотримувалася правил карантину та рекомендацій МОЗ, а також, відповідно до вимог протоколу безпеки, регулярно проходила тестування на COVID-19. Результати попереднього тесту, зробленого на початку червня, були негативні.

Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів... Одразу скажу, що почуваюся добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні, – поділилась Зеленська.

Послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може здаватися. ⠀ Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів... ⠀ Одразу скажу, що почуваюся добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї, щоб не наражати їх на небезпеку. ⠀ Володимир і діти теж пройшли тестування, їхні результати негативні. ⠀ Чому я написала цей пост? Хочу, щоб усі пам'ятали: зарано втрачати пильність! Повертаючись до активного соціального життя, пам’ятаймо, що від кожного з нас залежить не тільки особисте здоров’я, а й здоров’я інших: близьких, друзів, колег і навіть незнайомої людини, яка разом з нами їде у ліфті чи стоїть у черзі на касі в супермаркеті... ⠀ Багато хто каже: «Навіщо мені носити маску? Я не боюся заразитися!»‍♀‍ ⠀ Маска для того, щоб не заразити інших! Ти можеш не знати про те, що інфікувався, не відчувати жодних симптомів і… бути НЕБЕЗПЕЧНИМ для тих, хто поруч. ⠀ Маска у громадському місці – це не тільки правило, а ще й знак поваги до інших людей! ⠀ Бережіть і поважайте себе та інших! Будьмо здорові!

Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Де та коли саме могло відбутися зараження – поки що невідомо. В ОП зазначають, що всім контактним особам уже повідомлено про потенційну небезпеку інфікування. Їм рекомендовано дотримуватися самоізоляції та по можливості також пройти тестування.

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